我是廣告 請繼續往下閱讀

美加墨世界盃A組小組賽最後一輪，地主之一的墨西哥靠著下半場連進3球，最終以3比0擊敗捷克，小組賽3戰全勝、累積9分，以A組第1之姿挺進32強淘汰賽。墨西哥此役上半場進攻並不算順利，捷克也曾在反擊中製造威脅，但雙方都未能把握機會，上半場以0比0作收。進入下半場後，墨西哥逐漸掌握節奏，第55分鐘由馬特奧‧查維斯（Mateo Chávez）破門，替墨西哥打破僵局。第61分鐘，基尼奧內斯（Julián Quiñones）在禁區內補射破門，將比分改寫為2比0。落後的捷克雖然嘗試加強進攻，但全場13次射門僅1次射正，始終無法真正威脅墨西哥球門。下半場傷停補時第4分鐘，替補上場的菲達爾戈（Álvaro Fidalgo）攻進個人國家隊首球，替墨西哥鎖定勝利，終場墨西哥就以3：0擊敗捷克，捷克輸球後小組賽僅拿1分，確定無緣晉級。本場另一大焦點，則是40歲傳奇門將奧喬亞（Guillermo Ochoa）在第78分鐘替補登場。當他脫下熱身衣準備上場時，阿茲特克球場爆出巨大歡呼，球迷用掌聲向這位陪伴墨西哥多屆世界盃的老將致意。奧喬亞也因此完成個人第6屆世界盃出賽，同時也寫下連續4屆世界盃出賽紀錄。