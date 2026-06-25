屏東縣政府宣布自14時雨勢減緩後，全縣停止上班、停止上課。

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屏東縣開設三級災害應變中心 多處路段積淹水暫時封閉通行

▲屏東縣降下豪大雨，縣長周春米視察屏東市與萬丹交界處的吉祥橋。（圖／屏東縣府提供）

屏東醫院積水 上午仍正常看診

▲屏東縣降下豪大雨，屏東醫院地下室積水，縣長周春米視察。（圖／屏東縣府提供）

全台豪大雨，屏東縣今（25）日上午因西南氣流帶來強大雨勢，導致多數地區積淹水、交通受阻，具致災風險。經審慎評估，惟為維護行車往返安全，建議民眾視積淹水消退狀況，留在安全處所，待積淹水、雨勢都緩和後，再行返家。受到颱風外圍環流及旺盛西南氣流影響，屏東縣今降下超大豪雨，雨勢驚人，其中九如、鹽埔地區12小時內累積雨量破400毫米，縣內部分區域及路段雨水來不及宣洩造成積淹水，縣長周春米緊急邀集相關單位及研議因應措施，目前雨勢預估至14時過後才會趨緩，並宣布14時起全縣停止上班上課。周縣長也表示，縣府團隊已掌握狀況隨時機動調度，請鄉親民眾不要心急，務必注意安全。因應0625豪雨，屏東縣政府於今上午8時提升災害應變中心擴大三級開設， 周春米縣長並於縣議會結束後，立即邀集消防局、警察局、水利處、農業處、工務處、原住民處等單位召開會議，啟動防救災機制。截至上午10時，春日鄉士文村有土石坍方跡象影響通行，為維護居民安全，25日停止上班、停止上課；春日鄉鄉道屏146線4K+350起~終點11K+846止（後山部落聯絡道路）預警性封閉；另屏東市、潮州鎮、長治鄉、鹽埔鄉、麟洛鄉、九如鄉等多處路段積淹水暫時封閉通行，造成車潮壅塞，警方全面動員維持交通秩序，並迅速規劃替代路線疏導車潮，交通狀況陸續排除中。屏東縣府表示，由於這波雨勢已達超大豪雨，雨勢又急又快，排水來不及宣洩，縣內多條排水系統及河川溪流幾達滿水位，水利處嚴密監控各地水情，周春米除指示抽水機機動調度、拖吊車待命救援拋錨車外，也提醒公寓大廈地下室停車場趕快啟動水閘門防水。目前與縣府合作的天氣公司、屏科大團隊預測，今天雨勢預估下午2點過後趨緩，積淹水狀況會逐步消退，周縣長籲請鄉親加強防範準備，並請待雨勢及積淹水消退後安全無虞再出門。另外，周春米也至傳出地下室積水狀況的屏東醫院視察災情，上午仍正常看診。