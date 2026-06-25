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▲李珠珢憑藉三振舞紅遍全球，隨後在台、韓2地活動。（圖／記者張一笙攝）

富邦悍將Fubon Angels韓籍啦啦隊女神李珠珢近期再度成為韓國論壇熱門話題，有網友在《DC Inside》發文指出，李珠珢之所以能從韓國啦啦隊一路紅到台灣，關鍵並非應援技巧，而是因為搭上三振舞「삐끼삐끼」爆紅時機，加上社群平台演算法推波助瀾，才讓她一夕打開知名度，並順利獲得來台發展的機會，引發大批網友加入討論。對此，有粉絲直言：「外貌也是一種能力。」原PO認為，李珠珢確實懂得把握機會，也願意努力經營自己，但她成功的起點更多來自外貌、時機與運氣，而非啦啦隊本身的專業能力，他甚至點出，無論是舞蹈、應援、反應能力或口條，都稱不上最頂尖，因此認為她超過八成的人氣來自亮眼外型與時代紅利，而不是純粹依靠實力站上今天的位置。不過，不少韓國網友並不同意這樣的說法，認為如果沒有真正的吸引力，不可能維持長時間的一線人氣，有人表示李珠珢最大的特色，就是能把原本容易被視為失誤或呆萌的反應，轉化成專屬個人魅力，讓粉絲覺得自然又討喜；也有人直言，啦啦隊本來就是娛樂產業的一環，外貌、親和力與個人特色，本來就是競爭力的一部分，「外貌也是實力」更成為留言區最常被提及的觀點。也有網友從市場角度分析，認為李珠珢的成功並非單靠運氣，而是先獲得機會，再靠努力留住機會。有人指出，啦啦隊市場從來不缺美女，新人更是不斷出現，如果只有外貌卻沒有經營能力，很快就會被取代；李珠珢正是在最適當的時機選擇赴台發展，並持續累積人氣，才讓她站穩如今的地位。部分網友也認為，她並非技術最完美的啦啦隊員，但卻成功打造出市場上難以複製的個人形象。台灣球迷對此也提出不同觀點，有粉絲認為李珠珢並不是最專業、也不是最少失誤的啦啦隊員，但她最大的優勢，是能把原本可能被視為缺點的呆萌、偶爾出錯，反而變成個人魅力，讓觀眾只覺得可愛，而不是扣分。也有人將她與李多慧相比，認為兩人都是成功案例，只是走的路線不同，一位靠專業與親和力累積口碑，一位則靠鮮明個性與不可取代的特色打開市場，也讓不少網友認為，李珠珢的成功，其實是運氣、努力、外貌與個人特質共同累積而成，而非單一因素所能解釋。