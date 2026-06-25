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2026年世界盃分組賽A組終局之戰，韓國隊以0：1爆冷不敵南非隊，戰績跌至1勝2敗、變相交出小組第二的晉級主動權。這場恥辱性敗仗瞬間引爆韓國輿論，大批韓媒賽後集體崩潰，不僅怒轟總教練洪明甫的戰術調度是災難，更痛心疾首地表示：「就算墨西哥在另一頭完勝大方送分，這支韓國隊連南非都贏不了，根本不配去32強」韓國隊此役只要打平即可確保小組第二晉級，未料總教練洪明甫卻在生死戰擺出險棋，將隊長孫興慜放在替補席。洪明甫賽後解釋：「我是考量到對手的體能狀況，認為讓孫興慜在下半場登場，不論是對球隊還是他個人都是更好的判斷。」韓國媒體以及球迷顯然不買單這樣的解釋。賽後，這項調度被證明是完全的災難。洪明甫此役啟用捷克戰的進球功臣吳賢揆先發，結果他在最前線形同孤島，別說起腳射門，全場連舒服拿球的機會都寥寥可數，讓韓國隊的整個前半場都無法組織有效的攻勢。眼見苗頭不對，洪明甫在下半場一開局便大刀砍下3人，強行推上孫興慜、金鎮圭及卡斯特羅夫（Jens Castrop）。但韓國媒體隨即抓包，讓孫興慜站左翼、吳賢揆站單前鋒的體系，竟然是韓國隊從未實戰演練過的陌生戰術。臨時拼湊的陣型導致進攻徹底停滯，全場控球率雖高，但到了比賽第85分鐘，韓國隊在下半場竟然只有慘不忍睹的1次射門。諷刺的是，韓國隊今晚本有「躺著晉級」的絕佳機會。同組已提早鎖定龍頭的墨西哥，在面對捷克時並未放水，依舊排出100%精英陣容，甚至在下半場由查維斯（Mateo Chávez）領銜痛擊捷克，最終以3：0完勝，幫韓國徹底清除了捷克這個潛在威脅。當時連在蒙特雷觀戰的韓國球迷都在為墨西哥的進球狂歡，因為只要韓國踢平南非，就能攜手墨西哥晉級。然而，韓國隊不僅久攻不下，更在第63分鐘遭南非小將馬塞科（Thapelo Maseko）一記穿襠魔球破門。這場0：1的大翻車，讓韓國媒體《MHN體育》怒轟「指揮官無能問題徹底爆發」，直言全隊在手握優勢的情況下繳出如此不堪的表演，簡直是讓韓國足球蒙受巨大屈辱。另一家韓國媒體《OSEN》也以「就算墨西哥在另一頭完勝大方送分，這支韓國隊連南非都贏不了，根本不配去32強」為標題狠酸韓國隊今日慘澹的表現。在今日吞敗過後，韓國隊戰績跌至1勝2敗、積分3分，活生生從分組第二跌落至第三，將直接晉級的資格雙手讓給南非。雖然本屆世界盃改制後，12個小組第三名中仍有8支球隊能靠著外卡驚險擠進32強，但太極虎如今只能卑微地看其他小組的臉色，到最後關頭才能知道自己的命運。