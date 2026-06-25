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內科住院醫招收率創新低 衛福部：8月會例行調查各科招訓人數

台大醫學院長吳明賢日前因因到院前心肺功能停止（OHCA）送醫。2天前他才發文提到台灣內科住院醫師全國招收率僅剩61%，創下新低，也為此感到憂心。衛福部表示，過去招收率約85%到90%，「今年掉下來是警訊」，已請內科醫學會了解可能原因，也會持續關注。吳明賢日前發文，提到今年台灣內科住院醫師全國招收率僅61%創下歷史新低一事，也對此事表達擔憂，認為若沒有足夠內科醫師，未來醫療體系也將難以支撐。衛福部醫事司副司長劉玉菁說，通常會在醫學生畢業、進行完分科申請後，也就是例行每年8月調查各科招訓的人數。她表示，因為吳明賢院長本身是內科醫學會理事長，有初步掌握資訊，但最新或更接近實務的狀況，8月會比較清楚。對於各專科人力，劉玉菁說，會密切關注，尤其是醫療體系的基礎科別，包括「內、外、婦、兒、急」，都會持續留意。不過，內科部分住院醫師的招收率約61%，在今年以前則是85%至90%，確實比較特別一點、且可說是一個警訊。至於急重難症相關人力，劉玉菁提到，105年有重啟重點科別的公費醫師制度計畫，另外還有衛福部長石崇良、總統賴清德所提健保給付要朝向不同工不同酬的調整等。整體而言，劉玉菁說，有請內科醫學會了解今年與往常趨勢不同的原因，並會進一步討論因應方式。