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▲暴雨猛烈襲擊，積水幾乎淹過半個車輪，甚至接近車身底部。（圖／翻攝自陳宥丞臉書）

▲整片道路被泥水覆蓋，民眾身穿雨衣、頭戴安全帽，站在一旁不知所措。（圖／翻攝自陳宥丞臉書）

受到米克拉颱風外圍環流、鋒面接近以及西南風增強影響，雙北地區出現短延時強降雨，稍早最大時雨量落在內湖區大溝溪測站，達86.5毫米。從照片中可以看到，內湖地區水已淹過了半個輪胎，甚至是淹到了行人的膝蓋位置，台北市議員陳宥丞也緊急通報民政局啟動防災跨部會行動。畫面中，街道路面已變成一片汪洋，積水幾乎淹至車輪甚至接近車身底部，車輛只能泡在水中艱難停放；從另一角度可以看到，行人撐傘涉水前行，積水已漫過腳踝甚至來到了膝蓋高度，機車停放區也陷入水中，店家門口、騎樓周邊皆被洪水包圍，整個城市遭到暴雨癱瘓。陳宥丞團隊已緊急協助通報，特別為工務局、環保局及警察和消防局，並調動移動式抽水機，清理阻礙排水口的垃圾雜物，且在水淹過深路段進行緊急交通管制、拉封鎖線。同時，也必須確認弱勢撤離，要求社會局立刻確認是否有獨居老人、行動不便的長者需要消防局協助預防性撤離。根據天氣警特報指出，目前強降雨區為中山、內湖、松山、信義、南港區，預估未來1小時內湖區時雨量維持70-80毫米左右，稍早最大時雨量亦落在內湖區大溝溪測站，達86.5毫米。因應颱風外圍環流強降雨事件，台北市災害應變中心於10:35提升為強化三級開設 。評估後續山區將持續降雨，台北市災害防救辦公室已通報工務局大地處及民政局密切掌握上述轄內之降雨狀況，及早通知土石流潛勢區、老舊聚落及列管邊坡之住戶，進行必要的應變。此外，水利處稍早通報南港區研究院路南深橋已達警戒水位，將可能隨時關閉路閘門，目前相關單位已派員到場警戒，也請欲行經該路段的用路人留意最新路況及CMS訊息。