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受米克拉颱風外圍雲系與強烈對流突襲，經濟部水利署於今（25）日發布緊急淹水通報，包含內湖區、士林區、南港區、北投區等都列入「一級警戒」紅燈，內湖南港上午也傳出災情，前立委高嘉瑜表示，南港忠孝東路七段、內湖文德路、金龍路、麗山街、內湖路一段、三段、大湖山莊等都傳出有積淹水災情，請大家務必小心。高嘉瑜在臉書表示，一早暴雨來襲，內湖南港多處積水內湖路三段已出現積淹水情況，許多民眾通勤受到影響，也擔心後續雨勢持續擴大；他提到，南港忠孝東路七段、內湖文德路、金龍路、麗山街、內湖路一段、三段、大湖山莊等都傳出有積淹水災情，請大家務必小心。高嘉瑜提醒，大家行經相關路段務必減速慢行，盡量避開積水區域，注意行車及行人安全，近期雙北各地已陸續傳出豪雨積水災情，請大家提高警覺，也請台北市政府相關單位持續掌握現場狀況，儘速完成排水、交通疏導及警示措施，避免災情擴大，保障市民安全。