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立法院長韓國瑜訪美團在美東時間24日拜會美國國會，並和眾議院榮譽議長裴洛西 （Nancy Pelosi）同台會面、合影。韓國瑜致詞時提到，台灣在國際上吸一口新鮮空氣非常困難，台灣努力的成就，並沒有獲得國際上相對應的參與，台灣人內心非常沮喪寂寞，盼美國好朋友幫忙，「我們迫切希望加入國際刑警組織、國際民航組織、世界衛生組織。」韓國瑜訪美團23日晚間抵達華府，24日隨即展開拜會行程，先和7位民主黨參議員座談，結束後隨後前往眾議院朗沃斯辦公大樓參加美國國會台灣連線酒會，有33位眾議員到場，其中包括美國前眾議院長裴洛西 （Nancy Pelosi）、眾議院共和黨團會議主席麥克林（Lisa McClain）、眾議院民主黨黨團會議副主席劉雲平（Ted Lieu）、眾議院院外委會榮譽主席麥考爾（Michael McCaul）、眾院「國會台灣連線」共同主席貝拉（Ami Bera）、眾院「國會台灣連線」共同主席史丹頓（Greg Stanton）。韓國瑜致詞時向裴洛西表示，雖然台灣有這麼多成功的地方，但在國際上非常孤獨跟寂寞，因為沒有一個大國跟台灣有外交關係，台灣在國際上，幾乎吸一口新鮮的空氣都非常的困難。台灣努力的成就，並沒有獲得國際上相對應的參與國際組織，「使得台灣人的內心，在外交、國際上，我們是非常非常的沮喪，我們非常非常的寂寞。」韓國瑜說，台灣人非常努力，想做一個更好的台灣，也希望能在國際組織上、跟國際的職責義務上，分擔更多的責任，更重要是希望交更多的朋友。拜託美國國會議員的好朋友們，幫助台灣，就算世界沒有明媒正娶，沒關係「讓我們參與國際上的活動。」韓國瑜指出，現在詐騙集團這麼多，台灣迫切希望加入國際刑警組織；各種航行的安全，台灣迫切希望加入國際民航組織；世界各地的公共衛生問題這麼多、疾病傳染這麼多，台灣迫切的希望加入世界衛生組織。這些都希望美國國會朋友來幫助我們，讓台灣在國際組織上，能夠展現出更多的角色，負擔更多的責任，也讓長期挫折、失敗感非常嚴重的台灣同胞深深感覺到「我們台灣在國際上，還是有行動的自由跟空間」。