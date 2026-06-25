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▲雨炸全台、國家級警報響，也讓水庫進帳不少，根據水利署水庫水情顯示，今（25）日已有3水庫蓄水率達100%。（圖／取自水利署網站）

中央氣象署今（25）日上午10時12分發布大雷雨即時訊息，台北多區、新北汐止國家級警報大響，也讓不少水庫進帳不少，截至上午11時，新竹寶山水庫、寶山第二水庫及永和山水庫蓄水率100%，石門水庫及德基水庫、日月潭水庫及南化水庫也有9成以上，不過，南部曾文水庫蓄水率仍相對偏低只有44.38%。根據經濟部水利署水庫水情統計，截至今日上午7時寶山水庫有效蓄水量507.97萬立方公尺，水位141.72公尺，蓄水率達100%；截至上午10時，寶山第二水庫及永和山水庫有效蓄水量分別來到3393.51、3018.40立方公尺，水位分別在151.44公尺之上及85.11公尺，蓄水率也都達100%。另外，石門水庫、新山水庫截至上午10時有效蓄水量20004.97、981.94萬立方公尺，水位244.39公尺、85.73公尺，蓄水率也分別達到97.46%及98.59%。至於明德水庫、德基水庫、日月潭水庫、南化水庫蓄水率，截至上午10時分別為90.17%、93.13%、96.21%、97.57%，翡翠水庫、鯉魚潭水庫、湖山水庫、牡丹水庫蓄水率也有8成以上，分別來到80.17%、85.12%、83.37%、84.53%。不過，相較其他水庫進帳不少，曾文水庫目前有效蓄水量19973.00萬立方公尺，水位211.83公尺，蓄水量仍是最低，只到44.38%。