我是廣告 請繼續往下閱讀

喪屍煙彈氾濫致毒駕釀禍頻傳，對此行政院近來啟動一連串修法防範，今（25）日拍板包括《刑法》、《刑法施行法》與《菸害防制法》部分條文修正草案，其中嚴格管制吸食毒品載具的電子煙，從原先使用即開罰，將限縮到持有就直接沒入，最高可處10萬元罰鍰，增訂毒駕5年內再犯者不能假釋規定，另明定網路電商及相關業者，即時移除違法廣告等。對於行政院啟動修法防堵毒駕，卓榮泰今日裁示指出，針對依托咪酯查緝及毒駕防範，於前兩週的院會，行政院陸續通過了《刑法》第185條之三、《陸海空軍刑法》、《毒品危害防制條例》，以及《道路交通管理處罰條例》等修正草案。今天院會再通過《刑法》第77條及第79條之一、刑法施行法，以及《菸害防制法》修正草案，完善法治配套，健全毒駕聯防，阻絕新興毒品與電子煙的販賣，可以全力來遏止不法。卓榮泰說， 本次所提《刑法》及《刑法施行法》的修法重點，首先是為對抗毒駕、酒駕與特殊重大暴力犯罪，所以增訂不能安全駕駛罪的累犯，其再犯者不得假釋。另外針對特殊重大暴力犯罪，其中有關故意殺人、殺人未遂，或兒虐的致死致重傷案件，被告經法院判決處無期徒刑或有期徒刑逾10年者，不得假釋，以遏止這類的犯罪。此外電子煙已遭濫用為依托咪酯等新興毒品的吸食工具，對社會治安與校園安全造成高度威脅。本次《菸害防制法》修法，特別建構完備的「刑罰」與「行政罰」雙重防治機制，針對違法製造、輸入、供應、販賣以及展示，全面嚴查重懲。卓榮泰說明，從源頭徹底阻絕不法產品的非法流通與危害，並將持有電子煙正式納入行政罰與沒入的規定。本次修法有3大重點，第一是全面落實源頭嚇阻，阻絕違法供應鏈，針對違法製造、輸入、販賣、展示或供應電子煙及其組合元件者，課以「刑事處罰」，並增訂未遂犯及雇主併罰規定，由源頭瓦解違法產業鏈。第二，強化行政管制作為，消弭持有黑數，新增禁止「持有」電子煙及其組合元件，以及未經核定通過健康風險評估審查指定菸品之規定，並訂定行政罰與沒入條款，不問屬於何人所有，一律沒入，讓執法機關第一時間阻斷犯罪工具。第三，斷絕網路不法傳播，防制廣告氾濫，明定網路電商及相關業者的管理義務與資料保留責任，以及違法資訊應即時移除、限制瀏覽、限制接取或停止解析等措施，確保從源頭加強管理。卓榮泰表示，本案送請立法院審議後，請法務部、衛福部積極與司法院及立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。