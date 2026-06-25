熱門手遊皮克敏《Pikmin Bloom》今（25）日宣布，7月「社群日」確定在7月11日到12日登場，這次社群日主題花朵將是「蘭花仙人掌（曇花）」，趁這2天多走幾步路，獲得全新的種植員徽章，還有季節限定的花瓣！
皮克敏《Pikmin Bloom》7月社群日時間
《Pikmin Bloom》官方今（25）日宣布，本次社群日巨大花朵將盛開「蘭花仙人掌（曇花）」，多走幾步就能獲得全新的種植員徽章，同時儲備季節限定的花瓣。商店也會販售限時社群日組合包及社群日特殊任務票券。
社群日時間：台灣時間7月11日00：00至7月12日23：59
《Pikmin Bloom》7月社群日額外內容、獎勵
1、在巨大花朵旁邊種植一般的藍色、紅色、黃色或白色花瓣時，將會開出蘭花仙人掌，每一朵巨大花朵只會綻放3小時。
2、在7月11日或7月12日達成1萬步目標的用戶，將獲得蘭花仙人掌種植員徽章。官方也提醒玩家，7月11日的步數紀錄將在12日00：00重置，如果想要獲得徽章，玩家要在挑戰當天，至少開啟應用程式一次。
3、盆栽裡的花苗成長速度增加為平常的1.5倍，種花時速度還會再加快。
4、在社群日期間能在商店購買「社群日組合包」。
5、社群日期間商店販售特殊任務票券，購買票券即可參加特殊任務，購買特殊任務票券的玩家，需要在7月13日23：59前完成任務。
皮克敏社群日是什麼？
《Pikmin Bloom》每個月會定期舉辦一次社群日活動（ Community Day），通常會在當月的第2個周末進行，透過增加遊戲獎勵、限定內容等，鼓勵玩家可以走出戶外、親近大自然。
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《Pikmin Bloom》官方今（25）日宣布，本次社群日巨大花朵將盛開「蘭花仙人掌（曇花）」，多走幾步就能獲得全新的種植員徽章，同時儲備季節限定的花瓣。商店也會販售限時社群日組合包及社群日特殊任務票券。
社群日時間：台灣時間7月11日00：00至7月12日23：59
1、在巨大花朵旁邊種植一般的藍色、紅色、黃色或白色花瓣時，將會開出蘭花仙人掌，每一朵巨大花朵只會綻放3小時。
2、在7月11日或7月12日達成1萬步目標的用戶，將獲得蘭花仙人掌種植員徽章。官方也提醒玩家，7月11日的步數紀錄將在12日00：00重置，如果想要獲得徽章，玩家要在挑戰當天，至少開啟應用程式一次。
3、盆栽裡的花苗成長速度增加為平常的1.5倍，種花時速度還會再加快。
4、在社群日期間能在商店購買「社群日組合包」。
5、社群日期間商店販售特殊任務票券，購買票券即可參加特殊任務，購買特殊任務票券的玩家，需要在7月13日23：59前完成任務。
皮克敏社群日是什麼？
《Pikmin Bloom》每個月會定期舉辦一次社群日活動（ Community Day），通常會在當月的第2個周末進行，透過增加遊戲獎勵、限定內容等，鼓勵玩家可以走出戶外、親近大自然。