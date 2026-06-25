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▲張孝全在劇中有多個穿四角褲的畫面，意外引發部分劇迷的關注。（圖／翻攝自Netflix）

公視與Netflix聯播台劇《欠妳的那場婚禮》播出後掀起熱烈討論，沒想到就連張孝全穿的四角褲都引發注目。張孝全飾演的中年版周可傑在劇中有許多穿四角褲的畫面，就算狂跳都沒有走光，讓劇迷發文急尋同款，表示想買給老公穿，被許多粉絲開玩笑說：「穿了也不會變周可傑喔。」張孝全在《欠妳的那場婚禮》演出落魄的中年大叔「周可傑」，不僅甩開型男形象刻意增重，還有多個穿著四角褲狂跳的失控畫面，精湛演技備受稱讚。不過除了演技外，竟有大批劇迷把焦點放在他的四角褲上，有網友在Threads發問：「張孝全在劇中的四角褲出現的次數很多，有誰知道是什麼牌子的嗎？我想買給我老公穿。」火速引來熱烈討論，狂吸8.5萬次瀏覽。許多劇迷也表示有注意到張孝全的四角褲，歪樓說：「每次都停下來仔細看他到底有沒有走光」、「我每一幕都看好幾次，很好奇為什麼他不會走光。」有網友指出應該裡面有多穿三角褲防走光。另一派網友則笑說：「先說穿了老公不會變孝全喔」、「老公是老公，孝全是孝全。」張孝全在《欠妳的那場婚禮》飾演中年版周可傑，他年輕時曾是人氣超旺的「馬子狗樂團」主唱兼吉他手，沒想到中年後才華枯竭，成了寫不出歌、生活技能低落的窩囊廢，尊嚴極高卻又一事無成。張孝全完美演出窩囊廢的大叔模樣，突破演技備受好評。