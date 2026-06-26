《英雄聯盟》2026 MSI季中邀請賽於台灣時間6月28日（周日）熱烈開打，本次賽事有6大賽區、共11支戰隊，本次包括T1、BLG、G2，以及來自台港的DCG等勁旅，齊聚韓國大田會議中心爭取冠軍寶座。《NOWNEWS》一次整理MSI季中邀請賽賽程、隊伍、賽制、直播連結等資訊，讓玩家、觀眾一次了解資訊。

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2026 MSI季中邀請賽日期

入圍賽：6月28日（周日）到7月1日（周三）

分組賽：7月3日（周五）到7月6日（周一）、7月8日（周三）到7月12日（周日）

▲《英雄聯盟》2026 MSI 季中邀請賽將在韓國大田會議中心開打。（圖／翻攝自lolesports官網）
▲《英雄聯盟》2026 MSI 季中邀請賽將在韓國大田會議中心開打。（圖／翻攝自lolesports官網）
2026 MSI季中邀請賽賽程

入圍賽

📍6月28日
11:00 TL vs T1
16:00 DCG vs KC

📍6月29日
11:00 待定
16:00 待定

📍6月30日
16:00 待定

📍7月1日
16:00 待定

▲2026 MSI季中邀請賽入圍賽賽程。（圖／翻攝自lolesports官網）
▲2026 MSI季中邀請賽入圍賽賽程。（圖／翻攝自lolesports官網）
分組賽

📍7月3日
11:00 待定
16:00 待定

📍7月4日
11:00 待定
16:00 待定

📍7月5日
11:00 待定
16:00 待定

📍7月6日
11:00 待定
16:00 待定

📍7月8日
11:00 待定
16:00 待定

📍7月9日
16:00 待定 勝部決賽

📍7月10日
16:00 待定 

📍7月11日
16:00 待定 敗部決賽

📍7月12日
16:00 待定 總決賽

2026 MSI季中邀請賽直播連結、線上看

📍中文：TwitchYouTube
📍英文：TwitchYouTube

2026 MSI季中邀請賽參賽隊伍

入圍賽隊伍

韓國LCK賽區第二種子：T1

太平洋 LCP 賽區第二種子：Deep Cross Gaming（DCG）

歐洲 LEC 賽區第二種子：Karmine Corp（KC）

北美 LCS 賽區第二種子：Team Liquid（TL）

▲本次季中邀請賽入圍賽，將由T1、TL打頭陣。（圖／Youtube＠LCK-Carry）
▲本次季中邀請賽入圍賽，將由T1、TL打頭陣。（圖／Youtube＠LCK-Carry）
已進入分組賽隊伍

韓國 LCK 賽區第一種子：Hanwha Life Esports（HLE）

中國 LPL 賽區第一種子：Bilibili Gaming（BLG）

中國 LPL 賽區第二種子：Top Esports（TES）

太平洋 LCP 賽區第一種子：Team Secret Whales（TSW）

北美 LCS 賽區第一種子：Lyon Gaming（LYON）

歐洲 LEC 賽區第一種子：G2 Esports（G2）

巴西 CBLoL 賽區第一種子：FUR

2026 MSI季中邀請賽賽制

2026《英雄聯盟》 初陣對抗賽的冠軍，為中國 LPL 賽區的BLG，因此LPL賽區在MSI季中挑戰賽可跳過入圍賽，和其他區域的第一種子、共7支隊伍先進入分組賽。季中邀請賽全程採用雙敗淘汰BO5賽制，並採取全局BP賽制。

分組賽中，各賽區隊伍將分為Tier 1到Tier 4，Tier 1將與Tier 4對戰、Tier 2則會對上Tier 3隊伍：

Tier 1：BLG、G2

Tier 2：HLE、LYON

Tier 3：TSW、FUR

Tier 4：TES、入圍賽晉級隊伍

若隊伍獲得2026 MSI季中邀請賽冠軍，並且在接下來的第三賽段，成功進入自己賽區的季後賽，可直接獲得2026《英雄聯盟》世界大賽參賽資格，該資格不算在賽區被分配到的名額中，2026 MSI季中邀請賽亞軍，隊伍所在的賽區也能多一張世界大賽的參賽門票。

▲《英雄聯盟》2026 MSI季中邀請賽，正賽8隊會分為4個等級，採雙敗淘汰制與 BO5 賽程爭冠。（圖／LOL Esports提供）
▲《英雄聯盟》2026 MSI季中邀請賽，正賽8隊會分為4個等級，採雙敗淘汰制與 BO5 賽程爭冠。（圖／LOL Esports提供）
2026 MSI季中邀請賽是什麼？

2026 MSI季中邀請賽是《英雄聯盟》賽事體系2025年改變後第二場國際大賽，第一場為新推出的出陣對抗賽，季中邀請賽將有包括韓國LCK、太平洋LCP、中國LPL、歐洲LEC、北美LCS、巴西CBLoL6大賽區，11支戰隊參加，總冠軍可得到當年世界大賽門票，但冠軍隊伍需要進入本身賽區的季後賽。

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張家瑋編輯記者

現任《NOWNEWS今日新聞》電玩、動漫記者，在新聞媒體界已有11年工作經驗，過去從事編輯工作居多，先前曾在《蘋果日報》擔任副刊編輯、《鏡週刊》紙本編輯、《鏡新聞》網路編輯，政治、財經、社會、娛樂、體育、3C等...