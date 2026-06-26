《英雄聯盟》2026 MSI季中邀請賽於台灣時間6月28日（周日）熱烈開打，本次賽事有6大賽區、共11支戰隊，本次包括T1、BLG、G2，以及來自台港的DCG等勁旅，齊聚韓國大田會議中心爭取冠軍寶座。《NOWNEWS》一次整理MSI季中邀請賽賽程、隊伍、賽制、直播連結等資訊，讓玩家、觀眾一次了解資訊。
2026 MSI季中邀請賽日期
入圍賽：6月28日（周日）到7月1日（周三）
分組賽：7月3日（周五）到7月6日（周一）、7月8日（周三）到7月12日（周日）
2026 MSI季中邀請賽賽程
入圍賽
📍6月28日
■11:00 TL vs T1
■16:00 DCG vs KC
📍6月29日
■11:00 待定
■16:00 待定
📍6月30日
■16:00 待定
📍7月1日
■16:00 待定
分組賽
📍7月3日
■11:00 待定
■16:00 待定
📍7月4日
■11:00 待定
■16:00 待定
📍7月5日
■11:00 待定
■16:00 待定
📍7月6日
■11:00 待定
■16:00 待定
📍7月8日
■11:00 待定
■16:00 待定
📍7月9日
■16:00 待定 勝部決賽
📍7月10日
■16:00 待定
📍7月11日
■16:00 待定 敗部決賽
📍7月12日
■16:00 待定 總決賽
2026 MSI季中邀請賽直播連結、線上看
📍中文：Twitch、YouTube
📍英文：Twitch、YouTube
2026 MSI季中邀請賽參賽隊伍
入圍賽隊伍
韓國LCK賽區第二種子：T1
太平洋 LCP 賽區第二種子：Deep Cross Gaming（DCG）
歐洲 LEC 賽區第二種子：Karmine Corp（KC）
北美 LCS 賽區第二種子：Team Liquid（TL）
已進入分組賽隊伍
韓國 LCK 賽區第一種子：Hanwha Life Esports（HLE）
中國 LPL 賽區第一種子：Bilibili Gaming（BLG）
中國 LPL 賽區第二種子：Top Esports（TES）
太平洋 LCP 賽區第一種子：Team Secret Whales（TSW）
北美 LCS 賽區第一種子：Lyon Gaming（LYON）
歐洲 LEC 賽區第一種子：G2 Esports（G2）
巴西 CBLoL 賽區第一種子：FUR
2026 MSI季中邀請賽賽制
2026《英雄聯盟》 初陣對抗賽的冠軍，為中國 LPL 賽區的BLG，因此LPL賽區在MSI季中挑戰賽可跳過入圍賽，和其他區域的第一種子、共7支隊伍先進入分組賽。季中邀請賽全程採用雙敗淘汰BO5賽制，並採取全局BP賽制。
分組賽中，各賽區隊伍將分為Tier 1到Tier 4，Tier 1將與Tier 4對戰、Tier 2則會對上Tier 3隊伍：
Tier 1：BLG、G2
Tier 2：HLE、LYON
Tier 3：TSW、FUR
Tier 4：TES、入圍賽晉級隊伍
若隊伍獲得2026 MSI季中邀請賽冠軍，並且在接下來的第三賽段，成功進入自己賽區的季後賽，可直接獲得2026《英雄聯盟》世界大賽參賽資格，該資格不算在賽區被分配到的名額中，2026 MSI季中邀請賽亞軍，隊伍所在的賽區也能多一張世界大賽的參賽門票。
2026 MSI季中邀請賽是什麼？
2026 MSI季中邀請賽是《英雄聯盟》賽事體系2025年改變後第二場國際大賽，第一場為新推出的出陣對抗賽，季中邀請賽將有包括韓國LCK、太平洋LCP、中國LPL、歐洲LEC、北美LCS、巴西CBLoL6大賽區，11支戰隊參加，總冠軍可得到當年世界大賽門票，但冠軍隊伍需要進入本身賽區的季後賽。
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入圍賽：6月28日（周日）到7月1日（周三）
分組賽：7月3日（周五）到7月6日（周一）、7月8日（周三）到7月12日（周日）
入圍賽
📍6月28日
■11:00 TL vs T1
■16:00 DCG vs KC
📍6月29日
■11:00 待定
■16:00 待定
📍6月30日
■16:00 待定
📍7月1日
■16:00 待定
📍7月3日
■11:00 待定
■16:00 待定
📍7月4日
■11:00 待定
■16:00 待定
📍7月5日
■11:00 待定
■16:00 待定
📍7月6日
■11:00 待定
■16:00 待定
📍7月8日
■11:00 待定
■16:00 待定
📍7月9日
■16:00 待定 勝部決賽
📍7月10日
■16:00 待定
📍7月11日
■16:00 待定 敗部決賽
📍7月12日
■16:00 待定 總決賽
2026 MSI季中邀請賽直播連結、線上看
📍中文：Twitch、YouTube
📍英文：Twitch、YouTube
2026 MSI季中邀請賽參賽隊伍
入圍賽隊伍
韓國LCK賽區第二種子：T1
太平洋 LCP 賽區第二種子：Deep Cross Gaming（DCG）
歐洲 LEC 賽區第二種子：Karmine Corp（KC）
北美 LCS 賽區第二種子：Team Liquid（TL）
韓國 LCK 賽區第一種子：Hanwha Life Esports（HLE）
中國 LPL 賽區第一種子：Bilibili Gaming（BLG）
中國 LPL 賽區第二種子：Top Esports（TES）
太平洋 LCP 賽區第一種子：Team Secret Whales（TSW）
北美 LCS 賽區第一種子：Lyon Gaming（LYON）
歐洲 LEC 賽區第一種子：G2 Esports（G2）
巴西 CBLoL 賽區第一種子：FUR
2026 MSI季中邀請賽賽制
2026《英雄聯盟》 初陣對抗賽的冠軍，為中國 LPL 賽區的BLG，因此LPL賽區在MSI季中挑戰賽可跳過入圍賽，和其他區域的第一種子、共7支隊伍先進入分組賽。季中邀請賽全程採用雙敗淘汰BO5賽制，並採取全局BP賽制。
分組賽中，各賽區隊伍將分為Tier 1到Tier 4，Tier 1將與Tier 4對戰、Tier 2則會對上Tier 3隊伍：
Tier 1：BLG、G2
Tier 2：HLE、LYON
Tier 3：TSW、FUR
Tier 4：TES、入圍賽晉級隊伍
若隊伍獲得2026 MSI季中邀請賽冠軍，並且在接下來的第三賽段，成功進入自己賽區的季後賽，可直接獲得2026《英雄聯盟》世界大賽參賽資格，該資格不算在賽區被分配到的名額中，2026 MSI季中邀請賽亞軍，隊伍所在的賽區也能多一張世界大賽的參賽門票。
2026 MSI季中邀請賽是《英雄聯盟》賽事體系2025年改變後第二場國際大賽，第一場為新推出的出陣對抗賽，季中邀請賽將有包括韓國LCK、太平洋LCP、中國LPL、歐洲LEC、北美LCS、巴西CBLoL6大賽區，11支戰隊參加，總冠軍可得到當年世界大賽門票，但冠軍隊伍需要進入本身賽區的季後賽。