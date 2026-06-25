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委內瑞拉24日深夜發生規模7.2與7.5的兩起強震，規模為百年最大，造成極度慘烈的災情，多地房屋全倒、半倒，包含22層高樓以及飯店在內都遭震垮，許多民眾被壓在瓦礫堆下，但因資訊不流通，傷亡統計不明。根據法新社報導，地震在首都卡拉卡斯引發恐慌，大批民眾紛紛湧上街頭避難。阿爾塔米拉（Altamira）地區一棟22層樓高的建築完全倒塌，現場民眾一邊呼喊親屬姓名，一邊有志工攀爬瓦礫搜尋生還者。委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）於週三宣布進入緊急狀態，原因是兩起強烈地震導致首都多棟建築受損崩塌，並迫使該國主要機場關閉。54歲銀行職員艾斯卡洛納（Odalis Escalona）告訴法新社，「樓梯整個脫落，整面牆都裂開了。天花板上的東西掉下來。真的太可怕了。」加拉加斯北部港口城市拉瓜伊拉是受災最嚴重的地區之一，在社群平台上，一段影片顯示了幾乎完全被摧毀的愛德華精品酒店(The Hotel Eduard’s)。建築成為廢墟，這家飯店共有 8 層樓和 106 間房間。委內瑞拉國民議會議長羅德里奎斯（Jorge Rodriguez）指出，拉瓜伊拉州多達15棟建築物倒塌。他告訴CNN，該州是地震中受災最嚴重的地區。在街道上，一段拉瓜伊拉的畫面令人震撼，短短一分鐘內經過的路旁建築幾乎無一倖免，超過兩層樓的建築全部倒地。在卡拉卡斯都會區巴魯塔（Baruta）有2棟建築物倒塌，造成至少3人死亡，有多人仍在瓦礫堆下，另外加拉加斯市中心北部山脊上的工人階級社區有1棟建築物倒塌，發現2具遺體。