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投資人在美光財報公布前保持觀望，同時持續消化AI題材估值偏高消息，美股四大指數週三昨（24）日多數走跌，僅道瓊指數逆勢上漲，台指期夜盤在美光財報報喜之下走高，終場上漲503點，帶動台北股市今（25）日開盤上漲296.08點、來到46339.68點，盤中最高來到46785.45點，隨後漲點收斂，午盤上漲317.66點或0.69%，來到46361.26點。中小型股則是開高走低，櫃買指數開盤上漲0.71點、來到442.8點，隨後震盪走低，午盤下跌2.38點或0.54%，來到439.71點。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：群創、力積電、友達、聯電、華邦電；午盤個股成交值排行榜前五名為：聯電、國巨*、台積電、南亞科、華邦電。權值股走勢分歧，權王台積電開盤上漲20元、來到2410元，盤中最高來到2420元，午盤上漲15元或0.63%，來到2405元；聯發科開盤上漲115元、來到4400元，雖然盤中一度翻黑，但在買單挹注下翻紅，午盤上漲35元或0.82%，來到4320元；台達電開盤上漲60元、來到2060元，隨後一路走低，午盤下跌25元或1.25%，來到1975元。今日資金聚焦在PCB族群，多檔攻上漲停板，包括景碩、聯茂、騰輝電子-KY、南電、欣興，此外，柏承上漲逾8%，楠梓電上漲逾5%，臻鼎-KY、寶得利上漲逾3%。此外，機器人概念股也有買單敲進，聯策、義隆攻上漲停板，台塑上漲逾7%，能率、能率網通、先進光、矽創、安勤上漲逾6%，凌巨、大立光上漲逾5%。但被動元件族群則是漲跌互見，華容攻上漲停價63.9元，立隆電上漲逾7%，九豪上漲逾6%，千如上漲逾5%，國巨*上漲逾4%；也有不少個股走低，禾伸堂下跌逾5%，華新科、雷科、富致、信昌電、三集瑞-KY下跌逾3%。走勢分歧的還有記憶體族群，南亞科上漲逾7%，華邦電上漲逾6%，但旺宏卻下跌逾4%，力積電下跌逾1%。面板股今日走低，友達下跌逾2%，彩晶下跌逾1%，群創也在盤下震盪。