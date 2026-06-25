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▲新店新坡一街邊坡防護（圖／新北市政府提供）

受米克拉颱風外圍環流影響，氣象署針對雙北發布大雷雨即時訊息。新北市汐止、石碇、淡水等區3小時雨量最大達到170毫米以上，達到短時豪雨等級。新北市府已強化三級開設。在救援行動方面，淡水區原德路發生積水約50公分案件，一名行動不便的長者受困家中，消防人員獲報後迅速到場協助脫困，所幸民眾平安無礙。根據氣象預報，預測下午隨風向轉變，整體雨勢會稍趨緩，但鶯歌、樹林、土城、三峽、新店、烏來等西側及南側各區仍有較大雨勢發生機會。新北市災害應變中心（EOC）已於今日上午9時20分提升為強化三級開設，水利局、警察局、交通局、工務局、捷運工程局及消防局應變小組全員進駐，全力掌握災情並執行緊急處置。針對防汛熱點，水利局已採取針對性措施，淡水及汐止災害應變中心同步開設，其他各區公所亦隨時監控時雨量，並視狀況同步強化三級開設，密切監看轄內雨勢變化。截至今日上午11時，災害管理資訊系統（EMIS）共受理31件災情案件，主要集中於淡水淡金路及汐止福德三路等區域，各相關單位均派員積極處置中，目前無重大災情發生。在救援行動方面，淡水區原德路發生積水約50公分案件，一名行動不便的長者受困家中，消防人員獲報後迅速到場協助脫困，所幸民眾平安無礙。此外，針對先前發生坡滑落事件的新店區新坡一街，目前現場排水順暢，並已完成防水布鋪設與人員看守，全力確保不會發生二次災害。市府呼籲，受鋒面接近影響，至本週六前新北天氣極不穩定，隨時有短時強降雨發生機會，請市民朋友務必提高警覺，隨時留意天氣預報及災害警報資訊，降雨期間避免前往河域、山域及海域等風險區域，以確保自身安全。此外，行車時請減速慢行、注意路況，若行經積淹水路段請務必配合各項管制措施，切勿強行通過。