已針對全市易積淹水路段及重要排水幹線溝渠，加強巡清全力做好整備。

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環保局澄清：近年來巡查水溝次數微幅成長

防汛期加強機制：依規定於每年汛期前完成轄管溝渠全面巡查，並於5月至11月防汛期間，針對列管易積淹水地點每季至少再加強巡查1次；如發現淤積達清疏標準，即立即派員辦理清疏，以維持排水功能正常運作。

里長確認雙重把關：每當各區清潔隊完成溝渠清疏作業後，均會與當地里長聯繫確認，再由里長於紀錄表上簽名，不僅確保清疏品質到位，亦能凝聚社區防災共識，達到環境整潔無誤之最高標準。

數據登錄與稽核嚴格：相關巡查及清疏數據均依「溝渠管理系統」列管資料登錄，並定期接受審計機關查核，各項資料均有執行紀錄及查核機制，數據均有依據且可供查證。

主管親自帶隊督導：除由各區清潔隊按月辦理巡查外，汛期前亦由局內簡任主管帶隊辦理督導查核，並配合研考單位辦理抽查作業，以確保各項巡檢及清疏工作確實執行，落實防汛整備。

今年前5個月巡清近1.5萬條水溝

依據中央氣象署最新颱風路徑評估，米克拉颱風雖降為中颱，惟受其外圍雲系影響，北市仍面臨局部大雨的發生機率。台北市環保局今（25）日表示，本於「料敵從寬、禦敵從嚴」防災原則，另，針對近期外界質疑北市溝渠巡清作業量能下降一事，環保局表示，從實際執行數據來看，109年至111年間共完成巡清9萬6,836條次，112年至114年間則完成9萬8,660條次，增加1,824條次，成長約1.88%。該局目前列管側溝及溝渠共1萬3,170條，平均每條溝渠每年巡清約2.4次，顯示近年來巡查量能維持穩定並微幅成長，並無外界所稱巡清減少情形。環保局進一步說明，本市訂有嚴謹之溝渠巡清與監督機制，相關作為說明如下：另就近期比較資料而言，114年1月至5月完成巡清1萬4,697條次，115年同期完成巡清1萬4,808條次，增加111條次，顯示本局各區清潔隊均持續依規定落實巡查作業。此外，環保局亦特別補充，台北市雨水下水道之設計保護為每小時78.8毫米，當降雨量超出排水系統設計負荷時，局部地區可能出現短暫積水情形，此屬極端氣候下之物理限制，與溝渠是否定期巡清或清疏量增減並無直接對應關係。環保局強調，面對極端氣候及短延時強降雨挑戰，將持續落實溝渠巡檢及清疏工作，並於豪雨及颱風來臨前加強巡查及應變作業，全力維護市民生命財產安全及城市排水功能。