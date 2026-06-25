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南非在本屆美加墨世界盃寫下隊史新頁，A組小組賽最終戰面對南韓，靠著馬塞科（Thapelo Maseko）下半場關鍵進球以1：0收下勝利，最終以小組第2之姿挺進32強淘汰賽。這不只是南非自2010年地主參賽後再度站上世界盃舞台的重大突破，更是隊史首次從小組賽突圍晉級淘汰賽階段，現年73歲的比利時老帥布魯斯（Hugo Broos）先前曾表態將在世界盃後退役，卻在退休前率領南非寫下歷史。南非過去曾在1998年、2002年與2010年3度參加世界盃會內賽，但始終無法突破小組賽。2010年即使以地主身分參賽，並在小組賽擊敗法國，仍因積分與淨勝球劣勢無緣晉級。如今布魯斯率領這支被外界視為不被看好的球隊，在首戰不敵地主墨西哥後沒有崩盤，次戰逼平捷克，最後一戰又在非贏不可的壓力下擊敗南韓，成功晉級32強。此役南非面對南韓並非陣容完整，陣中兩名中場主力莫科納（Teboho Mokoena）與茲瓦內（Themba Zwane）都因紅牌停賽缺陣，讓球隊賽前就面臨不小考驗。不過布魯斯仍成功穩住軍心，南非全場展現高度紀律，防守端壓縮空間，進攻端則等待反擊機會，最終由馬塞科（Thapelo Maseko）在下半場第63分鐘把握機會破門，成為改寫隊史的關鍵人物。布魯斯曾率喀麥隆非洲盃冠軍 退役前率南非寫歷史對布魯斯來說，這場勝利別具意義。這位比利時老帥過去曾在2017年帶領喀麥隆奪下非洲盃冠軍，但隔年世界盃資格賽未能突圍，最終離開喀麥隆國家隊。2021年接掌南非後，他逐步重建球隊體系，從非洲盃重新建立信心，再到帶隊重返世界盃會內賽，如今更率隊首度闖進淘汰賽。布魯斯先前已透露，這屆世界盃很可能會是他執教生涯最後一站，賽後預計退休，將更多時間留給家庭。也因此，南非這次晉級更像是一趟「告別之旅」的延長賽。南非接下來將在32強淘汰賽面對加拿大，兩隊都是本屆賽事寫下新歷史的球隊，加拿大同樣是隊史首次闖進世界盃淘汰賽。對南非而言，接下來每多踢一場都是隊史新紀錄；對布魯斯而言，這也可能是他執教生涯最後的世界盃戰役。這位73歲老帥能否繼續帶領南非扮演黑馬，也成為淘汰賽首輪最受矚目的故事之一。