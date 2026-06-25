路邊的貓咪總是讓人忍不住停下腳步拍照、摸摸，被撒嬌了以後卻沒辦法帶回家，只能默默離開，Android 手機遊戲《CatchCat》將這些意外的巧遇變成另類的「收編」，玩法神似《Pokémon GO》，不過玩家要收集的不是寶可夢，而是真實世界中的貓咪。
《CatchCat》由德國獨立開發者 Sebastian Seidel 打造，目前已於 Android 平台 Google Play 免費推出，玩家可透過手機相機收集現實中的貓咪，打造專屬「貓咪圖鑑」，iOS 版本也正在開發中。《NOWNEWS今日新聞》以下將整理《CatchCat》入門玩法。
拍照還不夠 丟罐頭才能成功收服
《CatchCat》並非只是拍照打卡，玩家必須利用遊戲內建相機尋找現實中的貓咪，系統會透過 AI 即時辨識貓咪品種，接著進入捕捉小遊戲，玩家需拖曳畫面中的貓罐頭，抓準角度朝貓咪丟出，成功收服後，牠才會加入自己的「收藏」。
真實世界尋貓 GPS 地圖帶你探索周圍
除了拍照收集外，《CatchCat》也加入類似《Pokémon GO》的 GPS 探索玩法。遊戲地圖會顯示附近其他玩家發現的貓咪，只要實際走到指定位置，就有機會再次遇見牠們並進入捕捉模式，希望鼓勵玩家走出戶外，在尋找毛孩的同時探索城市。
每隻都有專屬能力值 打造自己的貓咪圖鑑
成功收服後，每隻貓咪都會變成一張「專屬收藏卡」，保留玩家拍攝的原始照片，並生成不同的稀有度、能力值、屬性及專屬外觀。透過持續收集貓咪獲得經驗值、提升等級，逐步解鎖更高稀有度的貓咪，未來將加入對戰功能，讓貓咪不只是放在圖鑑裡，而能和其他玩家互動。
未來還能幫找走失貓 爆紅後一度暫停下載
除了娛樂玩法外，開發者也透露，未來希望加入更多與真實生活結合的功能，包括協助尋找走失貓、推廣流浪貓認養等。另外，為了保障飼主與動物安全，遊戲不會公開貓咪的精確位置，而僅顯示大概出沒區域。《CatchCat》上架後，短時間吸引大量下載、玩家湧入速度超乎預期，開發者一度暫停新用戶下載，優先修復程式錯誤。
對不少貓奴來說，《CatchCat》的魅力在於，它沒有虛構怪物，也沒有複雜的養成系統，而是把每天散步時遇見的一隻隻貓咪，都變成值得收藏的回憶。如果你的手機相簿早已塞滿各種貓咪照片，這款遊戲或許正好能讓它們多一個「被收編」的理由。
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《CatchCat》並非只是拍照打卡，玩家必須利用遊戲內建相機尋找現實中的貓咪，系統會透過 AI 即時辨識貓咪品種，接著進入捕捉小遊戲，玩家需拖曳畫面中的貓罐頭，抓準角度朝貓咪丟出，成功收服後，牠才會加入自己的「收藏」。
除了拍照收集外，《CatchCat》也加入類似《Pokémon GO》的 GPS 探索玩法。遊戲地圖會顯示附近其他玩家發現的貓咪，只要實際走到指定位置，就有機會再次遇見牠們並進入捕捉模式，希望鼓勵玩家走出戶外，在尋找毛孩的同時探索城市。
成功收服後，每隻貓咪都會變成一張「專屬收藏卡」，保留玩家拍攝的原始照片，並生成不同的稀有度、能力值、屬性及專屬外觀。透過持續收集貓咪獲得經驗值、提升等級，逐步解鎖更高稀有度的貓咪，未來將加入對戰功能，讓貓咪不只是放在圖鑑裡，而能和其他玩家互動。
除了娛樂玩法外，開發者也透露，未來希望加入更多與真實生活結合的功能，包括協助尋找走失貓、推廣流浪貓認養等。另外，為了保障飼主與動物安全，遊戲不會公開貓咪的精確位置，而僅顯示大概出沒區域。《CatchCat》上架後，短時間吸引大量下載、玩家湧入速度超乎預期，開發者一度暫停新用戶下載，優先修復程式錯誤。
對不少貓奴來說，《CatchCat》的魅力在於，它沒有虛構怪物，也沒有複雜的養成系統，而是把每天散步時遇見的一隻隻貓咪，都變成值得收藏的回憶。如果你的手機相簿早已塞滿各種貓咪照片，這款遊戲或許正好能讓它們多一個「被收編」的理由。