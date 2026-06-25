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預報26日容易再出現短延時強降雨

南化、玉井、大內累積雨量最大

民眾可利用官方LINE或app了解水情

▲台南市水利局提醒市民朋友可多加利用台南市政府官方Line群組、「台南水情即時通APP」，隨時瞭解水情狀況，提早防災、避災。（圖／台南市府提供）

受到「米克拉」颱風外圍環流帶來劇烈降雨，台南市今(25)日各轄區有陣雨至雷雨天氣，市長黃偉哲呼籲市民朋友，近期天氣不穩容易出現短時強降雨或雷雨的機率高，記得出門攜帶雨具並且注意行車安全，空曠場地慎防落雷。黃偉哲市長也指示水利局今日11時開設三級應變中心，由水利局及協力廠商進駐水情中心，24小時守視天氣狀況及處置災情，並加強與各區公所之橫向聯繫，以即時處置積淹水狀況。根據中央氣象署預報資料顯示，今鋒面接近及西南風增強，台灣各地有局部短暫陣雨或雷雨，台南地區為陰短暫陣雨或雷雨，降雨熱區為近山區及山區一帶，山區有豪雨及短延時豪雨發生機會；明(26)日西南氣流影響，易有短延時強降雨。台南地區陰陣雨或雷雨，降雨熱區在局部陸地及山區，有大雨發生機會。經統計，今日至上午10時30分，最大累積雨量南化區174毫米、玉井區149.5毫米、大內區148.5毫米；最大時雨量南化區104毫米、東山區96毫米、玉井區84.5毫米；最大 10 分鐘雨量楠西區28毫米、玉井區27毫米、東山區23毫米。今日至上午10時30分，台南市本本淵寮B抽水站等16站啟動抽水，抽水量約11萬8,000噸。水利局表示，截至115年5月31日已完成側溝清淤約373公里，清淤量約1,820立方公尺；至115年6月24日，區排及雨水下水道清淤已完成約273公里，清淤量約4萬立方公尺。另各區公所及水利局已備妥約23萬砂包，並將約4,000片防水擋板分發予區公所及自主防災社區視天氣及實際狀況使用。水利局提醒市民朋友可多加利用台南市政府官方Line群組、「台南水情即時通APP」，隨時瞭解水情狀況，提早防災、避災。另若發現側溝落水口、水溝蓋或私人溝渠有樹葉、雜物阻塞或塑膠墊覆蓋，請市民朋友協助清除或通報市府協助處理，以加速排水。