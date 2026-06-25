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行政院為因應總統賴清德宣布「台灣人口對策新戰略」，近來陸續推出修法提升民眾育兒環境，今（25）日院會拍板通過《所得稅法》、《土地稅法》與《房屋稅條例》，明定納稅義務人扶養之未成年子女，免稅額增加50%，從2026年1月1日起適用，納稅義務人於2027年5月辦理綜合所得稅結算申報時，即可列報減除，預估有237萬人受惠；此外授權地方政府得對婚育家庭再減免房屋稅及地價稅，預計有100萬戶以上受益。財政部說明，為因應少子女化之國安問題，並配合行政院推動「台灣人口對策新戰略家庭支持篇」，擬具《所得稅法》第17條、第126條修正草案，包括納稅義務人扶養之未成年子女，免稅額增加50%；明定自2026年1月1日起適用，納稅義務人於2027年5月辦理綜合所得稅結算申報時，即可列報減除，預計有237萬人受益，減稅利益約80億元。此外在《土地稅法》與《房屋稅條例》修法部分，財政部指出，授權地方政府對符合《住宅法》第4條規定新婚2年內或育有未成年子女之婚育家庭，全國持有單一自住房屋及其坐落土地，得再減免房屋稅及地價稅財政部表示，為因應少子女化問題，該部配合行政院推動「台灣人口對策新戰略家庭支持篇」，於居住減壓面向提出「婚育家庭再減稅」措施，上述二稅法修正草案，授權地方政府得對婚育家庭再減免房屋稅及地價稅。預計有100萬戶以上受益，減稅利益約50億元至75億元，將積極與立法院朝野各黨團溝通，期早日完成修法。