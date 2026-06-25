全台南北今（25）日降下致災性大豪雨，多地慘淹成黃河，不少家庭主婦走到菜市場更嚇一大跳，怎麼「才剛下暴雨菜價立刻就變貴？」對此，有「最強菜販」之稱的新莊公有市場菜販廖炯程大方揭露殘酷真相，指出目前的漲幅根本不是因為今天的雨，而是「上周連續大雨加上暴曬」導致蔬菜早就在田裡泡爛！他更示警，目前「香菜」一斤已經瘋狂飆上 180 元，且接下來還會越來越貴。
🟡才剛下暴雨菜價就飆？內行揭中南部產地真相
外面雨才剛像用倒的，怎麼菜攤價格就集體暴動？面對消費者的疑惑，廖炯程在臉書上替大家解惑。有網友焦急詢問「屏東目前雨大到用倒的，會不會影響菜價？」，他直接點出關鍵：「上周的連續大雨已經正在反映了！」
內行菜籃族也透露，蔬菜最怕「大雨後出太陽」，高溫直曬會讓根部直接在田裡悶到泡爛，導致產地供貨量嚴重不足，而今天高屏降下的瀑布級暴雨，災情則會持續反映在未來的價格上。
🟡高麗菜一顆破200元！香菜狂飆180還會再漲
在這一波菜價大暴走中，民眾最常吃的高麗菜與主婦必備的辛香料成為最大苦主。廖炯程表示，目前市場上的高麗菜幾乎都是山上的，因產地受災供貨不穩，山上的「尖頂高麗菜」一斤已經飆到 45 元，因為每顆都長得極為巨大，隨便拿一顆上秤，基本上都要 200 多元起跳。
不僅如此，廖炯程更點名漂亮的香菜一斤已經狂飆到 180 元天價（更有部分市場喊到 220 元），面對香菜價格失控，他甚至無奈幽默警告：「價格還會越來越貴喔！趕緊吃個豬血糕壓壓驚。」
🟡葉菜類大破50元大關！唯獨空心菜逆勢降價
不只高麗菜與香菜，日常餐桌必備的葉菜類與花果瓜類也普遍維持在高檔行情，讓主婦荷包集體大失血：
葉菜類：A菜每斤全面站上 60 元以上；其餘小白菜、油菜、鵝白菜、青江菜、芥藍菜等，通通都要 50 元起跳。
花果瓜類：漂亮的番茄一斤要價 75 元、茄子偏貴來到 65 元、小黃瓜一斤 60 元、大黃瓜 48 元；青椒與苦瓜也都要 60 元。
抗通膨神菜：原本高昂的空心菜近日逆勢降價不少，民眾目前有機會用低於 50 元的價格入手，成為大雨期間的省錢首選。
🟡菜越貴竟然越好賣？最強菜販曝驚人恐慌心理
雖然菜價貴到令人咋舌，但廖炯程卻透露市場出現了「菜越貴就越好賣」的奇特恐慌心理。以白花椰菜為例，今天到貨一斤得賣 90 元以上（昨天才 65 元），但很多客人逛了一圈發現到處都在漲，擔心過兩天更貴，最後還是乖乖回頭把白花椰菜一掃而空。
看著居高不下的菜價，不少吃土網友也紛紛崩潰直呼：「最近真的菜價太貴了，只能暫時吃水餃和泡麵度日了！」
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外面雨才剛像用倒的，怎麼菜攤價格就集體暴動？面對消費者的疑惑，廖炯程在臉書上替大家解惑。有網友焦急詢問「屏東目前雨大到用倒的，會不會影響菜價？」，他直接點出關鍵：「上周的連續大雨已經正在反映了！」
內行菜籃族也透露，蔬菜最怕「大雨後出太陽」，高溫直曬會讓根部直接在田裡悶到泡爛，導致產地供貨量嚴重不足，而今天高屏降下的瀑布級暴雨，災情則會持續反映在未來的價格上。
在這一波菜價大暴走中，民眾最常吃的高麗菜與主婦必備的辛香料成為最大苦主。廖炯程表示，目前市場上的高麗菜幾乎都是山上的，因產地受災供貨不穩，山上的「尖頂高麗菜」一斤已經飆到 45 元，因為每顆都長得極為巨大，隨便拿一顆上秤，基本上都要 200 多元起跳。
不僅如此，廖炯程更點名漂亮的香菜一斤已經狂飆到 180 元天價（更有部分市場喊到 220 元），面對香菜價格失控，他甚至無奈幽默警告：「價格還會越來越貴喔！趕緊吃個豬血糕壓壓驚。」
不只高麗菜與香菜，日常餐桌必備的葉菜類與花果瓜類也普遍維持在高檔行情，讓主婦荷包集體大失血：
葉菜類：A菜每斤全面站上 60 元以上；其餘小白菜、油菜、鵝白菜、青江菜、芥藍菜等，通通都要 50 元起跳。
花果瓜類：漂亮的番茄一斤要價 75 元、茄子偏貴來到 65 元、小黃瓜一斤 60 元、大黃瓜 48 元；青椒與苦瓜也都要 60 元。
抗通膨神菜：原本高昂的空心菜近日逆勢降價不少，民眾目前有機會用低於 50 元的價格入手，成為大雨期間的省錢首選。
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雖然菜價貴到令人咋舌，但廖炯程卻透露市場出現了「菜越貴就越好賣」的奇特恐慌心理。以白花椰菜為例，今天到貨一斤得賣 90 元以上（昨天才 65 元），但很多客人逛了一圈發現到處都在漲，擔心過兩天更貴，最後還是乖乖回頭把白花椰菜一掃而空。
看著居高不下的菜價，不少吃土網友也紛紛崩潰直呼：「最近真的菜價太貴了，只能暫時吃水餃和泡麵度日了！」