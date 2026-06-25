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▲孫興慜過去長年扛起南韓進攻核心角色，但本屆世界盃表現未達外界期待，賽後成為輿論箭靶。（圖／美聯社／達志影像）

2026年美加墨世界盃A組小組賽最終輪爆出大冷門，賽前只要踢平就能自力晉級32強淘汰賽的南韓隊，竟在生死戰以0：1不敵南非，從原本手握晉級主動權，一口氣跌到小組第三，只能等待其他小組結果，寄望以外卡身分驚險晉級。這場失利也讓南韓國內輿論徹底炸鍋，33歲頭號球星孫興慜雖然此役被放在替補席，仍成為球迷怒火焦點，韓國網路甚至出現「孫興慜是史上最被高估球員」的激烈批評。南韓本場面對南非，只要保住和局就能掌握晉級主動權，卻在關鍵戰役做出大膽調整，將隊長孫興慜放在替補席上。不過這項變陣並未收到效果，南韓全場進攻節奏凌亂，前場缺乏有效串聯與終結能力，下半場更被南非前鋒馬塞科（Thapelo Maseko）攻破大門，最終以0：1吞敗。這場敗仗讓南非完成從小組墊底到第二名晉級的史詩逆襲，隊史首度闖進世界盃淘汰賽；相較之下，南韓則從原本最有機會出線的位置跌落，只能以小組第三等待其他小組結果。儘管孫興慜本場不是先發，但南韓球迷對他的不滿早已在前兩戰累積到臨界點，這場爆冷輸球只是讓批評聲浪全面爆發。孫興慜過去多年一直是南韓足球的門面人物，也是亞洲球員在歐洲足壇最具代表性的成功案例之一。不過在本屆世界盃小組賽，他的狀態明顯不如預期。首戰面對捷克，孫興慜出賽69分鐘，雖有6次射門、1次射正，但浪費一次單刀機會，未能幫助球隊打開局面。第二戰對墨西哥，孫興慜更在第57分鐘就被換下，整場0次射門，並出現4次丟失球權，存在感相當有限。連續兩場未能扛起進攻核心責任後，南韓國內對他的批評聲浪逐漸升高，直到最終戰南韓輸給南非，所有不滿徹底引爆。根據韓國媒體報導，近期韓國網路上出現一篇以「孫興慜是史上最被高估球員」為題的文章，並引起大量討論。該文作者自稱曾是足球相關從業人員，批評孫興慜雖然擁有進球能力，但在防守、對抗、組織與調度等團隊貢獻層面並不突出。該文更直指，孫興慜過去的英超金靴榮耀被部分球迷過度神化，認為進球數不應掩蓋他在整體比賽參與度上的不足。作者甚至質疑：「如果他真的那麼優秀，為什麼一直待在熱刺？」並拿只比孫興慜小一歲的前隊友凱恩（Harry Kane）作為對照，批評孫興慜不能只用年齡作為低迷藉口。