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國民黨主席鄭麗文日前接受英國《經濟學人》（The Economist）專訪時表示，若中國在台灣未宣布獨立的情況下仍武力犯台，「台灣一定會反擊」；國台辦在閃避了多日後終於回應。對此，前立委林濁水直言，國台辦答得七扭八，肯定心中氣不可言，這一番「硬碰硬」如果能多多發生，兩岸關係的真相才能沒有掩飾地呈現出來，才有機會解決問題。林濁水表示，人民網、新華社、國台辦對鄭麗文訪美新聞裝聾作啞足足1個月，當然大大肯定反台獨，但避開明確的「法理台獨」4個字，同時對「一定戰鬥還擊」這句最嚴重的話避而不談，逃到家人有話好商量中，此外「國防產業法案」當然也是避而不談。林濁水直呼有趣，鄭麗文那麼重要的3段話，國台辦答得七扭八，肯定心中氣不可言。然而，國民黨主席一再嗆有話必直說，若也跟著裝聾做啞，豈不大違「本性」？會進一步追問嗎？無論如何，鄭的話中「立場」和在鄭習會中展現的大相逕庭，顯非其本心，所以清楚是被國際大勢、台灣民情政治局勢硬逼出來的。可見站在她面前的「客觀結構」真堅強到不論她心中怎麼想，口頭上還是得改一改。林濁水強調，這一番「硬碰硬」如果能多多發生，兩岸關係的真相才能沒有掩飾地呈現出來，問題的解決才有機會。鄭麗文瘋狂嗎？天才嗎？民粹嗎？魯莽嗎？甚至無知嗎？都是！當然她衝撞至今，要說被掩蓋的真相已經大明，言之過早，但總是出現了機會。