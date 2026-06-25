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警察執勤超時悲劇再發生！中和分局南勢派出所45歲陳姓警員22日因處理案件連續執勤17小時，下班返家休息後，於夢中突發急性心因性休克離世。中和分局表示，全體同仁深感痛心與不捨，陳員平時工作表現極為優秀、克盡職守，且樂於助人，經常於勤餘時間主動指導、協助新進同仁處理各項案件，是個有愛心與責任感的好警察。中和分局提到，經查，陳員於22日6時起班，14時許執行巡邏勤務時查獲毒駕案件；處理完畢後，旋於16時許接獲轄內打架糾紛通報，立即與同仁趕赴現場處置並將涉案人帶回偵辦。雖此案製作筆錄完時已逾下班時間，惟當時派出所於19時許再度查獲一起毒駕案，且同時段亦處理多起民眾報案，及赴現場處理違規停車檢舉通報。陳員因體恤同仁辛勞、不願增加同伴負擔，主動留下來與同案同仁持續辦理後續移送解送事宜，直至將犯嫌安全送達地檢署後，於23時許返回駐地辦理退勤。對於陳員認真負責、視同仁如手足的無私奉獻，中和分局表示，由衷的肯定與感謝。對於痛失優秀同仁，分局長及全體同仁感到萬分悲痛，目前已成立治喪協助小組，將全力協助家屬辦理喪葬時宜，並全力爭取最優渥之撫卹。同時協調轄內警友會、義警、志工等民力組織，另聯繫慈善團體、社福機構等善心力量，響應募款，擴大協助能量。針對此事件，中和分局強調將深切檢討。未來將嚴格要求各級當班主管，凡遇同仁下班後仍需繼續處理案件之情形，必須即時檢視、調度現有其他警力進行接替。同時將持續精進勤務派遣作為，堅決避免同仁出現類此情事，以切實落實勤休轉換，保障全體同仁的健康權。