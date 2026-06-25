我是廣告 請繼續往下閱讀

受米克拉颱風外圍雲系與強烈對流突襲，多處地方發生淹水災情，不過，今年度中央政府總預算案至今持續延宕，導致合計170億的第一預備金、第二預備金及災害準備金無法動支。對此，民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今（25）日點名要選縣市長的國民黨立委吳宗憲、江啟臣、蘇清泉、柯志恩、謝龍介，呼籲不該把救命錢擋住不審查。民進黨團上午召開輿情回應記者會，莊瑞雄表示，天災不會等立法院，也不會等預算，災害來臨時最需要的，就是政府資源對老百姓的支持，災害準備金包含一備、二備等，在立法院已經延宕300多天，而預算早早就送到立法院，「颱風逼近，會不會進來不知道，但看看今天屏東那種豪大雨、強降雨，那是很可怕的」。「這些都叫救命錢，是什麼樣的心態，把救命錢擋在立法院不審？」莊瑞雄說，各個縣市受災，中央政府都要照顧，這次很多立委要選縣市長，要參選者至少要先跳出來，如要選宜蘭縣長的吳宗憲、選台中市長的江啟臣、選屏東縣長的蘇清泉、選高雄市長的柯志恩，要選台南市長的謝龍介也要支持。莊瑞雄提到，點名這一些人不是不好，而是希望對方趕快加入，讓政府有更大的資源面對天然災害，需要政府更大的資源支持時，錢卻卡在立法院，「在野黨的朋友應該要聽進去，預算卡在立法院裡，天災是不等你的」。