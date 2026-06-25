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2026年世界盃分組賽A組末輪，韓國隊以0：1爆冷被南非隊完封，戰績跌至1勝2敗、積分3分掉到小組第三，痛失直接晉級32強的資格。這場悲劇不僅引爆韓國球迷怒火，更讓擔任電視台球評的韓國傳奇朴智星當場氣炸，在講評中罕見用嚴厲的措辭痛批全隊看起來並沒有想贏。此外在南非全隊瘋狂慶祝的對比下，韓國中場核心李剛仁獨自蹲在草地上「憤怒捶地、掩面淚崩」的畫面曝光，更讓無數韓國網友心碎。目前擔任韓國JTBC電視台球評的韓國傳奇球星朴智星，目睹國家隊這場荒謬的敗仗後，賽後講評完全按耐不住怒火，直言不諱地砲轟：「我真的不知道，今天的這場比賽，他們是不是真的想要贏下來？球隊必須深刻反思，這到底是不是一場『為了取勝而做好準備』的比賽。」朴智星痛批，國家隊在進攻端完全缺乏明確的方向，「整個小組賽期間，我們都暴露了同樣的問題，這就是我們最致命的不足。」他甚至聯想到過往的失敗歷史，直言：「2014年世界盃搞砸的時候，我們原本有充足的時間去學習和修正，但如今卻又犯了同樣的錯誤。所有問題的根源，都來自於掌管韓國足球的決策層與領導階層。」2014年巴西世界盃時就是洪明甫率領韓國出征，當時球隊最終以1和2敗在小組賽止步。共同參與解說的球評也無奈地搖頭遺憾表示：「感覺球隊從一開始就抱著『只要踢平拿到和局也可以』的心態在踢球。雖然現在還沒被徹底淘汰，但最終淪落到只能去等待其他小組結果的處境。」在比賽結束哨音響起、南非球員在場上瘋狂奔跑慶祝的背景下，效力於巴黎聖日耳曼（PSG）的球星李剛仁，被現場鏡頭捕捉到了令人無比揪心的一幕。全場遭到對手重兵看管、無力回天的李剛仁，賽後先是因為極度不甘心，瘋狂用拳頭猛捶地板，隨後更是痛苦到直接抓起自己的國家隊球衣撕扯，最後無力地蹲在草地上抱頭崩潰，久久無法站起身來。這一幕畫面傳回韓國各大社群論壇後，瞬間讓無數守候在電視機前的球迷集體破防，紛紛崩潰留言： 「看到李剛仁在那裡狂捶草皮、咬著球衣癱坐在地上站不起來的樣子，我真的跟著哭出來了，真的太心疼了。」 「真的氣死，我也想大哭一場」。