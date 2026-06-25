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受到米克拉颱風外圍環流、鋒面接近以及西南風增強影響，雙北地區出現短延時強降雨造成大淹水。台北市長蔣萬安緊急進駐災害應變中心召開工作會議，同時也將災害應變中心提升為二級開設，受訪時他說，目前雨勢稍緩開始退水，北市府會隨時掌握水位，同時他也提醒，雨勢將持續到晚上，北市府會密切關注。北市府指出，為因應0625颱風外圍環流強降雨事件，台北市災害應變中心再提升為二級開設，16個單位立即派員進駐，12區災害應變中心亦同時開設。北市府指出，受到持續強降雨影響，內湖金瑞治水園區水位已達 EL.26m，接近臨界，為預防淹水災情，水利處已通報內湖區公所協助進行里鄰廣播，提醒下游地區民眾避免停留於地下室空間，一樓住戶請立即於出入口設置擋水板及堆置沙包等防水措施，並儘速移往較高樓層或安全處所，以維護自身安全。北市府指出，今早9時30分到10時30分，降雨量最大的三個點分別是，內湖大溝溪下了100.5mm；碧湖國小96mm；東湖國小87.5mm，時雨量短時間超標的情況下導致積淹水，蔣萬安裁示盡速恢復，稍早北市府表示，降雨趨緩，內湖金瑞治水園區水位已降至警戒值以下，另南港區南深橋也降至警戒水位以下，水利處將持續監看守視。台北市長蔣萬安受訪時說，這一次主要是短時間強降雨。有些地方時雨量有超過 70、80毫米， 3 小時累積雨量甚至有些地方達到了大概 170 幾。所以，目前即刻在 災害應變中心三、二級開設。那另外也聽取各項的災情回報。蔣萬安說，目前了解內湖文德路 203 巷以及金瑞治水園區這個地方，現在雨勢稍緩，已經有開始在退，那北市府隨時掌握金瑞治水園區水位，目前已經降下來大約 1、2 米，所以基本上會恢復安全的水位。但還是一樣要隨時注意。蔣萬安也提醒，雨勢將持續到傍晚、甚至晚上，那各項可能預防性疏散跟撤離，包括民政局、水利處、消防局各單位，一樣隨時待命，所以目前密切關注雨勢的發展。媒體詢問有無精進作為，蔣萬安說，後續包括各項的地下主幹管線跟排水系統的地方，把降雨容受度從 78 提升到 88mm，二方面也會持續透過各項預警系統，包括民眾自主裝設防水閘門的的補助，未來透過這幾個管道面對極端氣候，會持續來推進相關政策。