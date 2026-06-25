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▲委內瑞拉接連發生規模7.1、7.5的極淺層強震。（圖／翻攝自USGS）

今天全球接連發生3起規模強烈地震，分別是日本規模6.9、委內瑞拉規模7.5與7.2，以及美國加州規模5.6，令不少民眾直呼「地球今天怎麼了」，紛紛好奇這些地震是否彼此相關。對此，地震學家給出了明確答案：這只是巧合。據CNN報導，加州理工學院地震學家瓊斯（Lucy Jones）博士明確表示，這三起地震之間並沒有直接關聯。她指出，這些地震分別發生在不同的斷層系統與板塊邊界上，因此不可能是其中一起地震引發了另外幾起，相隔數千英里的大型地震，通常也不會增加其他地區發生重大地震的機率。瓊斯強調，這些地震同一天發生可能只是巧合，但發生的地點卻絕非偶然。每一起地震都位於眾所周知、地殼活動頻繁的板塊邊界地帶，這些地區的地殼應力早已累積了數十年甚至數百年，大型地震本來就是這類地區自然循環的一部分。目前科學家仍無法精準預測地震發生的確切時間，但大地震在這些高風險地帶出現，本身並不令人意外。