大台北地區雷雨彈大暴走！受米克拉颱風外圍雲系與強烈對流突襲，不僅南部有災情，大台北地區包含內湖、南港等區也傳多處積水，尤其內湖區更是多處傳出水淹到讓路旁汽車幾乎滅頂，民眾只能在路旁無奈。另有民眾透露，新北小學甚至廣發訊息，請託現在有空的家長協助到學校救災。
雙北地區今（25）日一早出現短延時強降雨，內湖區、士林區、南港區、北投區亮起「一級警戒」紅燈，低窪路段嚴重積水，內湖碧湖國小測站時雨量更瘋狂飆破 79.5 毫米。
內湖多個路段災情嚴重，沒想到內湖真的水淹成湖，包含文德路淹水變成一條小河，水位已到小腿肚位置。而內湖區三段更是水淹到讓路旁汽車幾乎滅頂，民眾僅能站在一旁望之興嘆無可奈何。
前立委高嘉瑜貼出內湖多個路段，以及南港忠孝東路七段、內湖文德路、金龍路、麗山街、內湖路一段、內湖路三段、大湖山莊街等地，都陸續傳出積淹水情形，讓她驚呼「前所未見」。市議員陳宥丞也貼文披露內湖多處積水，水高到接近膝蓋處。
此外，更有讀者爆料，新北市還有小學甚至因為豪雨造成學校周邊積水嚴重，地下室甚至無法排水，學校廣發訊息，請託現在有空的家長們可以到學校協助救災。
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內湖多個路段災情嚴重，沒想到內湖真的水淹成湖，包含文德路淹水變成一條小河，水位已到小腿肚位置。而內湖區三段更是水淹到讓路旁汽車幾乎滅頂，民眾僅能站在一旁望之興嘆無可奈何。