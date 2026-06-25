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美國聯準會（Fed）放鷹，美元指數走強，近日站穩101之上，國際黃金現貨價格跌不停，今（25）日再跌破4000美元，一度來到3962美元。展望後市，外銀報告指出，美國韌性的經濟數據與聯準會政策轉鷹，迫使金價自高點回檔，若再升息3至4碼恐下探3800美元，目前除中國內地折價壓抑進口外，ETF需求缺失為關鍵缺口。台灣銀行分析，昨日雪梨金市以每盎4,111.96美元開市，因市場開始對反覆的中東局勢、川普言論及油價的下跌反應鈍化，焦點仍聚焦在聯準會年底高機率轉向鷹派升息，故美元指數高檔盤堅至101.5，一度打壓金價盤弱下探直逼4050美元整數關口，惟因華爾街科技股高檔恐慌引發的市場拋售潮向市場蔓延，令部分資金逢低回流金市，支撐金價於4060美元止穩反轉回升。歐美時段，美元兌非美貨幣持續強勁，美元指數走揚至13個月以來高位，且據FedWatch統計數據顯示，預期美聯準會於 9月升息機率超過50%，相關訊息持續發酵，沉重賣壓籠罩金市，金價走弱跌破整數4000美元後，大量停損賣盤出籠，迫使金價進一步下挫至日中低點3958.76美元，吸引部分資金逢低入場，金價回升至4020美元附近後反彈收斂。由於今日美元指數仍在101.5附近高檔盤整，國際金價盤中再失守4000美元，一度下探3962美元。雖然德意志銀行最新報告大幅下調金價預測至多22%，主因投資人對聯準會鷹派立場保持警惕，且黃金ETF投資需求枯竭，導致第3、4季度目標價分別降至4300及4800美元，但報告也指出，若美國聯準會再升息3至4碼，金價恐下探3800美元，目前除中國內地折價壓抑進口外，ETF需求缺失為關鍵缺口，只是長期仍具上行空間。不過，KMLM投資組合經理Jerry Prior指出，近期金價回檔正為投資人創造吸引力的入場點，雖然聯準會鷹派立場及中東局勢緩和引發投機資金性拋售，利率預期與通膨將加劇短中期震盪，但恐慌風險多已消化，加上長期去美元化的結構性趨勢未變，各國央行多元化儲備的需求不減，預估2026年底金價有望重回升勢，並上看4500美元之上。至於全球17檔主要黃金ETF，2026年6月23日持有數量較6月22日減少0.6238公噸，為3032.6416公噸。全球最大的SPDR黃金ETF，2026年6月24日持有數量較6月23日減少4.285公噸，為1013.355公噸。