受到米克拉颱風外圍環流、鋒面及西南風影響，中南部地區出現致災性大雨，今（25）日上午起高雄、屏東等縣市更有突然宣布停班停課的情況發生。對此，《NOWNEWS》將在本文不斷更新6月25日（週四）、6月26日（週五）各縣市停班停課、豪雨假資訊，帶民眾一文掌握最新狀況。
🟡6月26日（週五）各縣市停班停課最新資訊
📍北部地區
台北市：尚未宣布。
新北市：尚未宣布。
基隆市：尚未宣布。
桃園市：尚未宣布。
新竹市：尚未宣布。
新竹縣：尚未宣布。
📍中部地區
台中市：尚未宣布。
苗栗縣：尚未宣布。
彰化縣：尚未宣布。
南投縣：尚未宣布。
雲林縣：尚未宣布。
📍南部地區
嘉義市：尚未宣布。
嘉義縣：尚未宣布。
台南市：尚未宣布。
高雄市：尚未宣布。
屏東縣：尚未宣布。
📍東部地區
宜蘭縣：尚未宣布。
花蓮縣：尚未宣布。
台東縣：尚未宣布。
📍外島地區
澎湖縣：尚未宣布。
連江縣：尚未宣布。
金門縣：尚未宣布。
🟡6月25日（週四）各縣市停班停課最新資訊（6/25 13:15更新）
📍南部地區
嘉義縣：嘉義縣梅山鄉、竹崎鄉、番路鄉、大埔鄉、阿里山鄉，25日下午2時起停止上班、停止上課。
高雄市：美濃區、旗山區中午12時停班停課。
屏東縣：下午2時起停班停課。
🔎停班停課查詢：人事行政總處停班停課資訊
🟡豪雨假停班停課標準！6縣市山區達標
據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，未來24小時累積雨量預測達「山區200毫米及平地350毫米（各縣市標準不一）」，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。
水災依據氣象預報或實際觀測，降雨量達附表之各通報權責機關停止上班上課雨量參考基準，且已致災或有致災之虞時；或各機關、學校之處所或公教員工住所積水，或通往機關、學校途中，因降雨致河川水位暴漲、橋梁中斷、積水致通行困難、地形變化發生危險，有影響通行、上班上課安全或有致災之虞時，也可以發布停止上班及上課，但仍依各縣市公告為準。
中央氣象署今天上午11時最新「雨量預報」資料顯示，據雨量預測上，未來24小時「台中山區、南投山區、雲林縣山區」預估150至250毫米、「嘉義縣山區、高雄市山區、台東縣山區」200至340毫米這些區域，共計6縣市達到停班停課標準。
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📍北部地區
台北市：尚未宣布。
新北市：尚未宣布。
基隆市：尚未宣布。
桃園市：尚未宣布。
新竹市：尚未宣布。
新竹縣：尚未宣布。
📍中部地區
台中市：尚未宣布。
苗栗縣：尚未宣布。
彰化縣：尚未宣布。
南投縣：尚未宣布。
雲林縣：尚未宣布。
📍南部地區
嘉義市：尚未宣布。
嘉義縣：尚未宣布。
台南市：尚未宣布。
高雄市：尚未宣布。
屏東縣：尚未宣布。
📍東部地區
宜蘭縣：尚未宣布。
花蓮縣：尚未宣布。
台東縣：尚未宣布。
📍外島地區
澎湖縣：尚未宣布。
連江縣：尚未宣布。
金門縣：尚未宣布。
🟡6月25日（週四）各縣市停班停課最新資訊（6/25 13:15更新）
📍南部地區
嘉義縣：嘉義縣梅山鄉、竹崎鄉、番路鄉、大埔鄉、阿里山鄉，25日下午2時起停止上班、停止上課。
高雄市：美濃區、旗山區中午12時停班停課。
屏東縣：下午2時起停班停課。
🔎停班停課查詢：人事行政總處停班停課資訊
據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，未來24小時累積雨量預測達「山區200毫米及平地350毫米（各縣市標準不一）」，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。
水災依據氣象預報或實際觀測，降雨量達附表之各通報權責機關停止上班上課雨量參考基準，且已致災或有致災之虞時；或各機關、學校之處所或公教員工住所積水，或通往機關、學校途中，因降雨致河川水位暴漲、橋梁中斷、積水致通行困難、地形變化發生危險，有影響通行、上班上課安全或有致災之虞時，也可以發布停止上班及上課，但仍依各縣市公告為準。
中央氣象署今天上午11時最新「雨量預報」資料顯示，據雨量預測上，未來24小時「台中山區、南投山區、雲林縣山區」預估150至250毫米、「嘉義縣山區、高雄市山區、台東縣山區」200至340毫米這些區域，共計6縣市達到停班停課標準。