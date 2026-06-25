我是廣告 請繼續往下閱讀

委內瑞拉24日深夜發生規模7.2與7.5的兩起強震，規模百年最大，這場地震目前已造成 32 人死亡，700 人受傷，且這還不包含距離震央最近的拉伊拉瓜州。被美國政府逮捕的委內瑞拉前總統馬杜洛透過社群關心，就連美國總統川普也都認為，這場地震可能不太樂觀。根據CNN與路透等媒體報導，委內瑞拉總統羅德里格斯在加拉加斯時間凌晨 1 點前在國家電視台發表談話，她說，初步統計的傷亡人數為 32 人死亡，700 人受傷，但這並不包括加拉加斯附近拉瓜伊拉州的傷亡人數，該州是加拉加斯機場所在地，也是受災最嚴重的地區。羅德里格斯提到，首都至少數十棟建築物倒塌，目前正在進行非常密集的救援工作，盡一切可能挽救生命，其他國家的救援人員將在未來幾個小時內抵達，她感謝了包括川普在內的各國領導人。這場地震災情嚴重程度震撼全球，美國地質調查局（USGS）稍早更新了最新模型預測，有39%的機率會出現 1,000 至 10,000 人之間的死亡人數。美國國務院也宣布，美國已調動災害援助小組和工作小組，以提供關鍵援助。川普稍早發文提到，「剛剛襲擊委內瑞拉兩場大地震規模相當巨大，造成了大量傷亡。美國隨時準備提供援助！我已經指示政府所有部門做好迅速行動的準備，初步報告顯示情況不容樂觀，我們將與我們的偉大朋友同在。」馬杜洛也透過社群平台發聲，「面對強大地震襲擊我們祖國，我們為受影響的委內瑞拉家庭祈禱。在這困難時刻，呼籲全國團結、冷靜與愛。我們的心與整個委內瑞拉同在」。馬杜洛的兒子、議員格拉（Nicolas Maduro Guerra）在首都加拉加斯聖貝納迪諾區告訴 CNN，「這個地區有很多建於1950年代的老建築。我們也看到加拉加斯東部的查考和巴魯塔等市鎮有建築物倒塌。目前我們還沒有確切的數字，但我們正在街頭幫助民眾」。