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雨彈炸台，外界關注花蓮馬太鞍溪與萬里溪堰塞湖狀況，行政院長卓榮泰今（25）日於院會表示，請中央與地方各權責單位先行規劃必要措施，如疏散撤離計畫、堤防保護、河川疏濬等整備作業，請交通部、內政部、農業部、原民會共同協助。行政院發言人李慧芝也補充，顧問李孟諺已啟程前往花蓮鳳林鄉，政委季連成明日也將前往花蓮。對於外界關注各地堰塞湖狀況，卓榮泰表示，花蓮縣萬里溪上游於本月21日新形成一處堰塞湖，農業部初步研判是大規模山壁崩塌阻塞河道所致，崩塌區約45公頃，目前蓄水量約78萬公噸，林保署已於22日成立「萬里溪堰塞湖災害緊急應變小組」並召開3次會議應處。請農業部持續監測萬里溪堰塞湖及下游河川情況，提供資訊給各相關單位進行防災應變；並請中央與地方各權責單位先行規劃必要措施，如疏散撤離計畫、堤防保護、河川疏濬等整備作業，請交通部、內政部、農業部、原民會共同協助。卓榮泰也說明，南投竹山加走寮溪堰塞湖，目前蓄水量為6.6萬公噸，壩體出水型態已由溢流轉為滲流，下游沿線無保全住戶，較無直接影響，仍請農業部持續關注。此外國人關心的花蓮馬太鞍溪堰塞湖已呈現淺灘，蓄水量小於0.5萬公噸，目前回歸河道型態。卓榮泰表示，經推估上游約有2.4億立方公尺土砂堆積，仍有不安定土砂流出及可能新生堰塞湖之致災風險，請農業部持續監測堰塞湖及河道變化，隨時掌握最新監測及警戒資訊，並辦理國有林各項治理措施。李慧芝也在院會後記者會補充說明，顧問李孟諺已啟程前往花蓮鳳林鄉，政委季連成明日也將前往花蓮。