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作家黃山料昨（24）日在社群分享喜訊，透露收到誠品書店公布的2026年上半年暢銷榜單，自己的三本著作同時上榜，其中《擁有過 就好》勇奪華文創作暢銷榜第1名，《把日子 慢慢變好》排名第3，《餘生是你 晚點沒關係》則名列第7，他坦言看到成績相當驚喜，也特別向一路支持自己的讀者表達感謝。不過黃山料貼文曝光後，反而引發讀者、粉絲的雙方論戰。黃山料表示，回頭看這幾年的創作歷程，許多讀者都是在人生不同階段與他的作品相遇，有人在失戀時閱讀，有人在低潮時找到慰藉，也有人只是走進書店翻閱其中幾頁，最後將書帶回家，他感性表示，正因為有讀者的支持，原本只存在腦海中的故事，才能真正走進更多人的人生，未來也會持續創作，把更多想說的故事分享給大家。除了分享榜單佳績外，黃山料也透露自己五年來始終堅持的一件事，就是所有作品在誠品書店都不會封膜，他表示希望每位走進書店的人，都能自由翻閱內容，再決定是否帶回家，而不是因為包裝限制失去與作品相遇的機會。他也祝福每位讀者，都能找到一本真正陪伴自己的書籍。貼文曝光後，不少粉絲留言恭喜，稱讚黃山料能一口氣包辦榜單三個席次相當不容易，也有讀者分享，曾在失戀、低潮或人生迷惘時，因閱讀他的作品獲得力量，甚至有家長表示，孩子因看了黃山料的訪談後，學會更快調整情緒。不過，也有部分網友抱持不同看法，質疑榜單代表性，甚至將黃山料與其他作家相比，引發支持者與反對者在留言區展開激烈論戰。事實上，黃山料日前才因為被YouTuber多米多羅怒批是「史上最難看的書」而引發熱議，隨著黃山料三本作品同時登上誠品暢銷榜，除了創下亮眼銷售成績，也再次掀起關於閱讀品味與市場喜好的討論。儘管外界看法分歧，但黃山料此次同時占據榜單三席，仍成為近期出版市場最受矚目的話題之一。