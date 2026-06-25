自14時雨勢減緩後，全縣停止上班、停止上課。

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屏東縣今（25）日上午因西南氣流帶來強大雨勢，導致多數地區積淹水、交通受阻，縣政府於11時許宣布縣長周春米指出，考量目前仍處豪雨狀態，縣府決定下午2時起停止上班上課，這段時間希望民眾先留在學校或工作地點，待雨勢稍緩、水退一些、交通較安全後再返家。周春米今表示，昨天晚上豪雨，早上變豪大雨，很多地方降雨量也超過350毫米，造成很多積淹水和交通不便，我們非常抱歉。因為考量現在還是在豪雨狀態當中，所以我們先決定下午2點停止上班上課。這中間讓水退一點，整個交通比較不會受阻、比較好通行，大家再安全回去。周春米提到，這段時間還是有雨大的情況，希望大家安全留在學校、留在上班地點，等到雨稍微退、交通比較好通行的時候，再安全返家。根據氣象風險公司和所有預報，雨勢還是會大，所以希望2點的時候雨稍微退，整個交通狀況比較安全，大家可以安全回到家裡。