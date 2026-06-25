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未達發布門檻 氣象廳未啟動後發地震注意情報

官方示警：未來2至3天仍是強震高風險期

多地觀測長週期地震動 高樓晃動恐影響行動

日本政府啟動應變 呼籲勿輕信網路假消息

去年兩度發布警報 此次強震未觸發機制

日本東北地區25日上午發生強烈地震，岩手縣外海於當地時間上午7時30分左右發生芮氏規模7.2地震，青森縣階上町測得最大震度6強，八戶市震度6弱，岩手、宮城等地也出現震度5強至5弱劇烈搖晃。日本氣象廳表示，雖然此次地震未達發布「北海道‧三陸沖後發地震注意情報」的標準，但提醒民眾未來一週，尤其未來2至3天內，仍須留意可能再度發生最大震度6強左右的地震。根據日本放送協會（NHK）報導，日本氣象廳資料指出，這起地震震央位於岩手縣外海，震源深度約44公里，初步推估規模為7.2。雖然地震可能造成些微潮位變化，但沒有引發海嘯災害的疑慮，因此未發布海嘯警報。氣象廳進一步指出，若依據斷層滑動規模計算的矩震級（Moment Magnitude）為6.8，未達「北海道‧三陸沖後發地震注意情報」的發布門檻，因此未啟動相關警示機制。不過，氣象廳地震海嘯監視課課長海老田綾貴強調，多數大型地震往往毫無預警發生，即使未發布後發地震注意資訊，也不代表不會再有強震。他呼籲民眾平時就應做好防震準備，不應因未發布警報而掉以輕心。氣象廳表示，未來約一週內仍須提防最大震度6強左右的餘震，尤其地震發生後2至3天內，是再度出現較大規模地震的高風險時期，建議民眾確認避難動線，睡眠時盡量選擇安全位置，降低災害風險。此次地震也在青森、北海道、岩手、宮城及秋田等地觀測到長週期地震動「2級」，包括青森市、陸奧市、六所村、五戶町、北海道帶廣市、苫小牧市、千歲市，以及岩手縣久慈市、二戶市、奧州市等地皆受到影響。長週期地震動是大型地震產生的緩慢搖晃，主要影響高樓建築。氣象廳指出，達到2級時，高樓層會感受到明顯晃動，民眾若未扶住固定物，行走可能出現困難，櫃內餐具及書籍也可能掉落。日本政府已啟動災情掌握作業。內閣官房長官木原稔表示，已決定派遣內閣府調查小組前往青森縣政府，了解受災及地方應變情況。他同時提醒，重大災害發生後，網路常流傳未經證實的訊息，呼籲民眾以政府、地方自治體及主流媒體發布的資訊為準，避免誤信假消息。此次也是青森縣自去年12月8日以來，再度觀測到震度6強地震。去年12月，青森縣東方外海曾發生規模7.5地震，造成八戶市震度6強，並引發住宅火災及多人受傷；今年4月20日，三陸外海也曾發生規模7.7強震，當時岩手縣觀測到最高80公分海嘯。值得注意的是，去年12月及今年4月兩次強震後，日本氣象廳都曾發布「北海道‧三陸沖後發地震注意情報」，提醒千島海溝及日本海溝沿線發生巨大地震的可能性升高；但此次因未達發布標準，因此未啟動相關警示機制。