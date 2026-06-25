受到米克拉颱風外圍環流、鋒面接近以及西南風增強影響，台北市出現短延時強降雨造成大淹水。其中內湖區更被民眾直擊街道變成汪洋，不過稍早已經退水。北市議員陳宥丞緊急勘災，只見現場一片狼藉，地面充滿大片淤泥，有市民捲起褲管清理家園，現場相當悽慘。

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北市內湖大淹水

北市府指出，今早9時30分到10時30分，降雨量最大的三個點分別是，內湖大溝溪下了100.5mm；碧湖國小96mm；東湖國小87.5mm，時雨量短時間超標的情況下導致積淹水，蔣萬安裁示盡速恢復，稍早北市府表示，降雨趨緩，內湖金瑞治水園區水位已降至警戒值以下，另南港區南深橋也降至警戒水位以下，水利處將持續監看守視。

不過水退之後，隨即也傳出災情。有內湖區內湖路二段76巷民眾陳情，盼環保局幫忙清運淹水造成的廢棄物，北市議員陳宥丞緊急會勘。

▲北市議員陳宥丞緊急會勘。（圖／記者張鴻儀攝）
▲北市議員陳宥丞緊急會勘。（圖／記者張鴻儀攝）
水利處認雨太大了　喊話公私部門對抗極端氣候

北市水利處表示，積水原因初步判斷是，雨勢真的太大了，雨像用倒的。媒體詢問，居民反應說附近的這個水溝蓋有阻塞的情況？水利處也坦言，在沿路過來，也看到確實是有一些枯木雜枝，但這是無可避免，因為它不是雨量很大的時候沖下來的，那植生的部分，官網上也有宣導，大雨前要做三件事，其中一件事就是，協助把格柵上東西稍微清一下。

媒體追問所以要民眾自己清就對了，水利處則澄清也不是，這是公部門跟私部門一起合力對抗極端氣候的作為。

▲內湖民眾正在清淤。（圖／記者張鴻儀攝）
▲內湖民眾正在清淤。（圖／記者張鴻儀攝）

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