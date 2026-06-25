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受到颱風外圍環流、鋒面接近及西南風增強影響，全台各地出現明顯雨勢，部分地區也傳出積淹水與災情。對此，總統賴清德今（25）日表示，政府會持續緊盯天氣變化，做好應變工作，也會確保防災、救災與民生支持即時到位；他也呼籲，面對極端氣候挑戰，防災、救災與治水工作不能等，再次呼籲立法院朝野各黨團，儘速完成中央政府總預算審議，讓防災整備、基礎建設與民生照顧工作能夠如期推動。受颱風米克拉外圍環流及西南風影響，各地傳出災情，對此，賴清德提醒，未來幾天天氣仍不穩定，要提醒國人朋友提高警覺，做好防颱、防汛準備。賴清德表示，目前相關部會都已進入戒備狀態，持續掌握各地雨勢、水情、路況與災害風險，請大家隨時留意中央氣象署與地方政府發布的最新預報及警戒資訊，避免前往山區、海邊、溪流及低窪地區；外出時注意自身安全，不要冒險涉水，也不要強行通過積水路段。「面對極端氣候挑戰，防災、救災與治水工作不能等，也需要穩定的財政支持！」賴清德再次呼籲立法院朝野各黨團，儘速完成中央政府總預算審議，讓防災整備、基礎建設與民生照顧工作能夠如期推動。