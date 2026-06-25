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▲韓國中場核心李剛仁獨自蹲在草地上「憤怒捶地、掩面淚崩」的畫面曝光，更讓無數韓國網友心碎。（圖／路透／達志影像）

對韓國有利的小組賽第3輪各組劇本：9個條件中只要滿足3個以上，韓國就能晉級32強。

組別 晉級所需條件（劇本） D組 澳洲獲勝或巴拉圭淨勝2球以上獲勝 E組 厄瓜多、庫拉索不能獲勝 F組 日本淨勝瑞典2球以上獲勝 G組 比利時獲勝 ＋ 埃及獲勝 H組 西班牙獲勝 ＋ 沙烏地阿拉伯獲勝 I組 只要塞內加爾或伊拉克不是大勝就OK J組 奧地利獲勝 K組 剛果民主共和國對烏茲別克和局或戰敗 L組 迦納獲勝

2026年世界盃分組賽A組最終戰中，韓國國家隊以0：1爆冷輸給南非，戰績跌至1勝2敗、變相交出小組第二的晉級主動權。這場敗仗瞬間引爆韓國輿論，大批韓媒與球迷賽後集體崩潰。如今韓國想要靠著「最佳小組第三」的外卡資格驚險出線，除了日本必須神救援，還必須同時滿足9個條件中的3個。此役上半場，總教練洪明甫大膽將孫興慜放在替補席，結果韓國隊進攻完全找不到重心。上半場雖然握有53%控球率，但4次射門竟然繳出難堪的0次射正成績單。防線更是被南非反擊撕裂，若非門神金承奎數度演出神級撲救，太極虎早在上半場就無望。下半場一開局，洪明甫緊急推上孫興慜救火，依舊無法喚醒沉睡的進攻齒輪。反而在比賽第63分鐘大門失守，落後的韓國發動瘋狂猛攻，卻始終無法打破南非鐵桶陣，最終以0：1抱憾吞敗。終場哨音響起時，包括孫興慜在內的所有韓國球員集體愣在球場中央，甚至有人直接落淚。韓國今日跌落至A組第三，在小組賽全部結束的外卡排行目前領先C組的蘇格蘭、落後給B組的波士尼亞，晉級主動權已完全落入他人手中。韓媒《STAR NEWS》在賽後以「這是怎麼回事？韓國現在必須無條件為日本加油」為題，報導晉級的條件。目前在F組，日本與荷蘭同樣擁有4分積分，瑞典則以3分緊追。明日日將上演日本對陣瑞典的生死戰。韓國現在的最好的晉級劇本，就是祈禱日本隊至少以「2球或2球以上」的差距大勝瑞典。 一旦日本大勝瑞典兩球，瑞典的得失分差就會變成-2，韓國得失分差-1就能順利在第三名排行榜上超車。然而，除了寄望日本「神助攻」之外，韓國網友也根據目前的積分榜局勢，算出了晉級的條件。根據統計公司Opta的數據顯示，韓國晉級的機率仍有87.6%。韓國若要外卡晉級，除了日本要大勝之外，還必須同時滿足9格條件中的3個。若韓國真的晉級淘汰賽，根據最新局勢推演，第一條地獄路是迎戰E組第一，目前傳統強權德國隊已豪取2勝提早鎖定龍頭，若不幸對上德國，比賽將在美國東岸的波士頓舉行。第二條路則是迎戰G組第一，雖然埃及目前暫居第一，但末輪若敗給伊朗恐會出局，外界更看好具備強大硬實力的比利時搶下小組第一，若對上G組龍頭，比賽將移師西雅圖。