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2026 NBA選秀次輪基本資訊

項目 內容 賽事名稱 2026年NBA選秀會（次輪） 選秀日期 2026年6月25日（美東時間） 選秀地點 布魯克林（Brooklyn） 次輪籤數 第31至第60順位，共30名球員 資料來源 Yahoo Sports 資深分析師 Kevin O'Connor 最高評分 A+（共6籤：#31 Thornton、#32 Saunders、#33 Evans、#37 Conwell、#52 Veesaar，以及首輪後段部分籤） 本輪最大驚喜 Henri Veesaar（北卡）滑落至第52順位，由老鷹交易截獲

次輪最大驚喜與話題

▲普渡大學控衛布萊登・史密斯（Braden Smith）以第38順位被溜馬選中，他是NCAA史上總助攻數紀錄保持人。（圖／路透／達志影像）

次輪選秀A+評分分析

▲火箭在第31順位選進俄亥俄州立後衛Bruce Thornton，被評為本屆NBA選秀次輪最具價值操作之一。（圖／路透／達志影像）

順位 球員 球隊 位置/學校 評分 #31 Bruce Thornton 休士頓火箭 後衛／俄亥俄州立 A+ #32 Richie Saunders 曼菲斯灰熊 側翼／BYU A+ #33 Isaiah Evans 明尼蘇達灰狼 側翼／杜克 A+ #34 Meleek Thomas 克里夫蘭騎士 側翼／阿肯色 B+ #35 Trevon Brazile 丹佛金塊 大前鋒／阿肯色 B #36 Baba Miller 洛杉磯快艇 前鋒／辛辛那提 C+ #37 Ryan Conwell 邁阿密熱火 後衛／路易斯維爾 A+ #38 Braden Smith 印第安那溜馬 後衛／普渡 A #39 Jack Kayil 紐約尼克 後衛／德國Alba Berlin A #40 Dillon Mitchell 波士頓塞爾提克 前鋒／聖約翰 A #41 Otega Oweh 奧克拉荷馬城雷霆 側翼／肯塔基 A #42 Ja'Kobi Gillespie 聖安東尼奧馬刺 後衛／田納西 B #43 Tyler Bilodeau 布魯克林籃網 大前鋒／UCLA A #44 Maliq Brown 聖安東尼奧馬刺 前鋒／杜克 A- #45 Emanuel Sharp 薩克拉門托國王 後衛／休士頓 B #46 Felix Okpara 華盛頓巫師 中鋒／田納西 C+ #47 Tyler Nickel 紐約尼克 前鋒／范德堡 B #48 Tobi Lawal 達拉斯獨行俠 前鋒／維吉尼亞理工 C #49 Bryce Hopkins 丹佛金塊 前鋒／聖約翰 B #50 Jaden Bradley 多倫多暴龍 後衛／亞利桑那 A #51 Izaiyah Nelson 奧蘭多魔術 中鋒／南佛羅里達 C #52 Henri Veesaar 亞特蘭大老鷹 中鋒／北卡 A+ #53 Ugonna Onyenso 底特律活塞 中鋒／維吉尼亞 A- #54 Lajae Jones 金州勇士 側翼／佛州州立 C+ #55 Nick Martinelli 洛杉磯快艇 側翼／西北 A- #56 Vsevolod Ishchenko 達拉斯獨行俠 側翼／俄羅斯 B- #57 Narcisse Ngoy 洛杉磯快艇 中鋒／法國 B- #58 Jaron Pierre 紐奧良鵜鶘 側翼／SMU B #59 Trey Kaufman-Renn 明尼蘇達灰狼 中鋒／普渡 C #60 Malique Lewis 密爾瓦基公鹿 側翼／澳洲NBL C+

2026年NBA選秀會於布魯克林落幕，次輪30籤的精彩程度絲毫不亞於首輪。本輪最大話題，莫過於多數球探預估首輪末段的北卡中鋒亨利·維薩爾（Henri Veesaar）意外滑落至第52順位，最終被亞特蘭大老鷹交易上升後搶下——據消息人士透露，維薩爾方面堅持不簽雙向合約，才導致這一波史詩級下滑。《懶人包》以下為讀者整理次輪所有30支選秀籤的球隊評析與球員特色。本次輪最受矚目的劇情，是北卡7呎中鋒亨利·維薩爾（Henri Veesaar）從首輪末段一路滑落至第52順位。消息人士透露，維薩爾與其經紀人 Jason Ranne 態度強硬，堅持不接受雙向合約，造成大批球隊在首輪及次輪初段放棄叫名。最終，亞特蘭大老鷹透過交易搶先上位，將他收入囊中，並極可能給出正式NBA合約。維薩爾具備真實的外線投射、串聯式傳球、護框能力，大學三年每年都大幅躍進，被評析師給出本輪最高A+評分。普渡大學控衛布萊登·史密斯（Braden Smith）在次輪初段以第38順位被印第安那溜馬選中，成為另一大話題。史密斯是NCAA史上總助攻數紀錄保持人，打破了一項沉寂33年的紀錄。評析師Kevin O'Connor給出A級評價，稱他是「本屆選秀IQ最高的球員」，但5呎10吋的身材在NBA的生存考驗，才是真正的壓力測試。火箭從尼克交易上升搶下Thornton，讓他與Fred VanVleet、Reed Sheppard共組小個三人組。雖然身高只有6呎，但體重高達223磅、翼展6呎5吋，是俄亥俄州立隊史得分王、連任四年隊長，具有帶動更衣室氣氛的精神領袖特質。分析師甚至認為，Thornton的加入可能讓2024年第3順位的Sheppard成為可交易籌碼。從ACL撕裂傷中浴火重生的硬漢側翼，防守端積極偷球、進攻端出手節奏快且觸感柔和，傳球意識也在水準之上。他曾在接受訪談時表示，復出後最期待的事是對著對手使出「游泳動作」搶下進攻籃板——這樣的拼搶精神，正是灰熊一貫追求的鬥犬氣質。在Donte DiVincenzo跟腱撕裂的背景下，灰狼搶下Evans，契合度極高。Evans是頂級定點射手，擅長利用掩護後全速切跑接球即時出手，就連防守已做好準備的球隊也常被他打中。二年級賽季開始展現持球能力，未來角色上限可望進一步提升。輾轉四所大學、愈挫愈勇的得分後衛，四年級賽季以場均18.8分收尾。射程深遠、身體強壯、禁區衝撞帶節奏，分析師點名比較對象為Norm Powell，認為他可以作為Powell離隊後的角色接班人，時機點上非常精準。本次輪最大驚喜。射手型長人，具備真實的外線投射、傳球串聯感和護框能力，三年大學生涯每年都大幅進步。滑落的原因並非能力有疑慮，而是合約談判策略使然——老鷹因此撿到這個原本不該在次輪出現的大禮。唯一隱憂是227磅的身材在NBA對抗中可能遭強力大個子欺負，核心技能也尚未完全定型。