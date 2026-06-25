2026年NBA選秀會於布魯克林落幕，次輪30籤的精彩程度絲毫不亞於首輪。本輪最大話題，莫過於多數球探預估首輪末段的北卡中鋒亨利·維薩爾（Henri Veesaar）意外滑落至第52順位，最終被亞特蘭大老鷹交易上升後搶下——據消息人士透露，維薩爾方面堅持不簽雙向合約，才導致這一波史詩級下滑。《懶人包》以下為讀者整理次輪所有30支選秀籤的球隊評析與球員特色。
🟡 本文重點摘要
📍 次輪基本資訊
📍 次輪最大驚喜與話題
📍 第31–60順位逐簽評分與分析
📍 次輪評分總覽表
2026 NBA選秀次輪基本資訊
次輪最大驚喜與話題
🔥 維薩爾驚天大滑落——老鷹最大贏家
本次輪最受矚目的劇情，是北卡7呎中鋒亨利·維薩爾（Henri Veesaar）從首輪末段一路滑落至第52順位。消息人士透露，維薩爾與其經紀人 Jason Ranne 態度強硬，堅持不接受雙向合約，造成大批球隊在首輪及次輪初段放棄叫名。最終，亞特蘭大老鷹透過交易搶先上位，將他收入囊中，並極可能給出正式NBA合約。維薩爾具備真實的外線投射、串聯式傳球、護框能力，大學三年每年都大幅躍進，被評析師給出本輪最高A+評分。
⭐ 布萊登·史密斯——NCAA助攻紀錄破碎者
普渡大學控衛布萊登·史密斯（Braden Smith）在次輪初段以第38順位被印第安那溜馬選中，成為另一大話題。史密斯是NCAA史上總助攻數紀錄保持人，打破了一項沉寂33年的紀錄。評析師Kevin O'Connor給出A級評價，稱他是「本屆選秀IQ最高的球員」，但5呎10吋的身材在NBA的生存考驗，才是真正的壓力測試。
次輪選秀A+評分分析
第31順位｜休士頓火箭
Bruce Thornton｜後衛｜俄亥俄州立大學｜6呎0吋｜評分：A+
火箭從尼克交易上升搶下Thornton，讓他與Fred VanVleet、Reed Sheppard共組小個三人組。雖然身高只有6呎，但體重高達223磅、翼展6呎5吋，是俄亥俄州立隊史得分王、連任四年隊長，具有帶動更衣室氣氛的精神領袖特質。分析師甚至認為，Thornton的加入可能讓2024年第3順位的Sheppard成為可交易籌碼。
第32順位｜曼菲斯灰熊
Richie Saunders｜側翼｜楊百翰大學（BYU）｜6呎5吋｜評分：A+
從ACL撕裂傷中浴火重生的硬漢側翼，防守端積極偷球、進攻端出手節奏快且觸感柔和，傳球意識也在水準之上。他曾在接受訪談時表示，復出後最期待的事是對著對手使出「游泳動作」搶下進攻籃板——這樣的拼搶精神，正是灰熊一貫追求的鬥犬氣質。
第33順位｜明尼蘇達灰狼
Isaiah Evans｜側翼｜杜克大學｜6呎6吋｜評分：A+
在Donte DiVincenzo跟腱撕裂的背景下，灰狼搶下Evans，契合度極高。Evans是頂級定點射手，擅長利用掩護後全速切跑接球即時出手，就連防守已做好準備的球隊也常被他打中。二年級賽季開始展現持球能力，未來角色上限可望進一步提升。
第37順位｜邁阿密熱火
Ryan Conwell｜後衛｜路易斯維爾大學｜6呎2吋｜評分：A+
輾轉四所大學、愈挫愈勇的得分後衛，四年級賽季以場均18.8分收尾。射程深遠、身體強壯、禁區衝撞帶節奏，分析師點名比較對象為Norm Powell，認為他可以作為Powell離隊後的角色接班人，時機點上非常精準。
第52順位｜亞特蘭大老鷹
Henri Veesaar｜中鋒｜北卡羅來納大學｜6呎11吋｜評分：A+
本次輪最大驚喜。射手型長人，具備真實的外線投射、傳球串聯感和護框能力，三年大學生涯每年都大幅進步。滑落的原因並非能力有疑慮，而是合約談判策略使然——老鷹因此撿到這個原本不該在次輪出現的大禮。唯一隱憂是227磅的身材在NBA對抗中可能遭強力大個子欺負，核心技能也尚未完全定型。
次輪評分總覽表
※球員身體數據與選秀順位以NBA官方公告為準，評分來源為Yahoo Sports分析師Kevin O'Connor。
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📍 次輪基本資訊
📍 次輪最大驚喜與話題
📍 第31–60順位逐簽評分與分析
📍 次輪評分總覽表
|項目
|內容
|賽事名稱
|2026年NBA選秀會（次輪）
|選秀日期
|2026年6月25日（美東時間）
|選秀地點
|布魯克林（Brooklyn）
|次輪籤數
|第31至第60順位，共30名球員
|資料來源
|Yahoo Sports 資深分析師 Kevin O'Connor
|最高評分
|A+（共6籤：#31 Thornton、#32 Saunders、#33 Evans、#37 Conwell、#52 Veesaar，以及首輪後段部分籤）
|本輪最大驚喜
|Henri Veesaar（北卡）滑落至第52順位，由老鷹交易截獲
次輪最大驚喜與話題
🔥 維薩爾驚天大滑落——老鷹最大贏家
本次輪最受矚目的劇情，是北卡7呎中鋒亨利·維薩爾（Henri Veesaar）從首輪末段一路滑落至第52順位。消息人士透露，維薩爾與其經紀人 Jason Ranne 態度強硬，堅持不接受雙向合約，造成大批球隊在首輪及次輪初段放棄叫名。最終，亞特蘭大老鷹透過交易搶先上位，將他收入囊中，並極可能給出正式NBA合約。維薩爾具備真實的外線投射、串聯式傳球、護框能力，大學三年每年都大幅躍進，被評析師給出本輪最高A+評分。
⭐ 布萊登·史密斯——NCAA助攻紀錄破碎者
普渡大學控衛布萊登·史密斯（Braden Smith）在次輪初段以第38順位被印第安那溜馬選中，成為另一大話題。史密斯是NCAA史上總助攻數紀錄保持人，打破了一項沉寂33年的紀錄。評析師Kevin O'Connor給出A級評價，稱他是「本屆選秀IQ最高的球員」，但5呎10吋的身材在NBA的生存考驗，才是真正的壓力測試。
第31順位｜休士頓火箭
Bruce Thornton｜後衛｜俄亥俄州立大學｜6呎0吋｜評分：A+
火箭從尼克交易上升搶下Thornton，讓他與Fred VanVleet、Reed Sheppard共組小個三人組。雖然身高只有6呎，但體重高達223磅、翼展6呎5吋，是俄亥俄州立隊史得分王、連任四年隊長，具有帶動更衣室氣氛的精神領袖特質。分析師甚至認為，Thornton的加入可能讓2024年第3順位的Sheppard成為可交易籌碼。
第32順位｜曼菲斯灰熊
Richie Saunders｜側翼｜楊百翰大學（BYU）｜6呎5吋｜評分：A+
從ACL撕裂傷中浴火重生的硬漢側翼，防守端積極偷球、進攻端出手節奏快且觸感柔和，傳球意識也在水準之上。他曾在接受訪談時表示，復出後最期待的事是對著對手使出「游泳動作」搶下進攻籃板——這樣的拼搶精神，正是灰熊一貫追求的鬥犬氣質。
Isaiah Evans｜側翼｜杜克大學｜6呎6吋｜評分：A+
在Donte DiVincenzo跟腱撕裂的背景下，灰狼搶下Evans，契合度極高。Evans是頂級定點射手，擅長利用掩護後全速切跑接球即時出手，就連防守已做好準備的球隊也常被他打中。二年級賽季開始展現持球能力，未來角色上限可望進一步提升。
第37順位｜邁阿密熱火
Ryan Conwell｜後衛｜路易斯維爾大學｜6呎2吋｜評分：A+
輾轉四所大學、愈挫愈勇的得分後衛，四年級賽季以場均18.8分收尾。射程深遠、身體強壯、禁區衝撞帶節奏，分析師點名比較對象為Norm Powell，認為他可以作為Powell離隊後的角色接班人，時機點上非常精準。
第52順位｜亞特蘭大老鷹
Henri Veesaar｜中鋒｜北卡羅來納大學｜6呎11吋｜評分：A+
本次輪最大驚喜。射手型長人，具備真實的外線投射、傳球串聯感和護框能力，三年大學生涯每年都大幅進步。滑落的原因並非能力有疑慮，而是合約談判策略使然——老鷹因此撿到這個原本不該在次輪出現的大禮。唯一隱憂是227磅的身材在NBA對抗中可能遭強力大個子欺負，核心技能也尚未完全定型。
|順位
|球員
|球隊
|位置/學校
|評分
|#31
|Bruce Thornton
|休士頓火箭
|後衛／俄亥俄州立
|A+
|#32
|Richie Saunders
|曼菲斯灰熊
|側翼／BYU
|A+
|#33
|Isaiah Evans
|明尼蘇達灰狼
|側翼／杜克
|A+
|#34
|Meleek Thomas
|克里夫蘭騎士
|側翼／阿肯色
|B+
|#35
|Trevon Brazile
|丹佛金塊
|大前鋒／阿肯色
|B
|#36
|Baba Miller
|洛杉磯快艇
|前鋒／辛辛那提
|C+
|#37
|Ryan Conwell
|邁阿密熱火
|後衛／路易斯維爾
|A+
|#38
|Braden Smith
|印第安那溜馬
|後衛／普渡
|A
|#39
|Jack Kayil
|紐約尼克
|後衛／德國Alba Berlin
|A
|#40
|Dillon Mitchell
|波士頓塞爾提克
|前鋒／聖約翰
|A
|#41
|Otega Oweh
|奧克拉荷馬城雷霆
|側翼／肯塔基
|A
|#42
|Ja'Kobi Gillespie
|聖安東尼奧馬刺
|後衛／田納西
|B
|#43
|Tyler Bilodeau
|布魯克林籃網
|大前鋒／UCLA
|A
|#44
|Maliq Brown
|聖安東尼奧馬刺
|前鋒／杜克
|A-
|#45
|Emanuel Sharp
|薩克拉門托國王
|後衛／休士頓
|B
|#46
|Felix Okpara
|華盛頓巫師
|中鋒／田納西
|C+
|#47
|Tyler Nickel
|紐約尼克
|前鋒／范德堡
|B
|#48
|Tobi Lawal
|達拉斯獨行俠
|前鋒／維吉尼亞理工
|C
|#49
|Bryce Hopkins
|丹佛金塊
|前鋒／聖約翰
|B
|#50
|Jaden Bradley
|多倫多暴龍
|後衛／亞利桑那
|A
|#51
|Izaiyah Nelson
|奧蘭多魔術
|中鋒／南佛羅里達
|C
|#52
|Henri Veesaar
|亞特蘭大老鷹
|中鋒／北卡
|A+
|#53
|Ugonna Onyenso
|底特律活塞
|中鋒／維吉尼亞
|A-
|#54
|Lajae Jones
|金州勇士
|側翼／佛州州立
|C+
|#55
|Nick Martinelli
|洛杉磯快艇
|側翼／西北
|A-
|#56
|Vsevolod Ishchenko
|達拉斯獨行俠
|側翼／俄羅斯
|B-
|#57
|Narcisse Ngoy
|洛杉磯快艇
|中鋒／法國
|B-
|#58
|Jaron Pierre
|紐奧良鵜鶘
|側翼／SMU
|B
|#59
|Trey Kaufman-Renn
|明尼蘇達灰狼
|中鋒／普渡
|C
|#60
|Malique Lewis
|密爾瓦基公鹿
|側翼／澳洲NBL
|C+