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▲ 「映月・恆藏」聯名台灣在地製茶品牌「英茶香」，以傳統窨製工藝將桂花香氣融入高山烏龍茶底。（圖／高雄洲際酒店提供）

▲ 「LA ONE」與臺北「欣葉台菜」聯名中秋禮盒《星光花園》共匯聚三款風味創作。（圖／LA ONE提供）

迎接2026 中秋團圓佳節，高雄洲際酒店攜手即將開幕的臺北洲際酒店，聯袂呈獻首款雙城聯名中秋禮盒「映月・恆藏 Eternal Continuum」，以六款匠心月餅為核心，結合個人化生肖轉盤設計、台灣在地茶藝品牌聯名，以及可延續日常使用的精緻格層典藏盒，打造兼具品味、祝福與實用美學的中秋送禮選擇。南台灣米其林綠星旗下烘焙品牌「LA ONE」與臺北「欣葉台菜」，今年再度強強聯手推出聯名中秋禮盒《星光花園》，雙方延續「台式鹹 × 法式甜」的概念，為中秋禮盒帶來嶄新面貌。「映月・恆藏」禮盒特別設計個人化生肖轉盤設計，十二生肖各具祝福寓意。除實體轉盤外，品牌官網同步推出數位祝福卡功能。此外，開盒掃描專屬 QR Code，可搶先解鎖高雄洲際酒店與臺北洲際酒店住宿及餐飲禮遇，讓一份中秋贈禮延伸開啟一段洲際旅程。延續高雄洲際酒店長期推動永續理念與實踐，禮盒內置精緻格層結構，節慶期間用於盛放六款月餅；節慶過後，格層可直接轉作首飾收納盒，透過可再利用設計減少一次性包裝，也讓這份中秋祝福持續延伸至生活中。「映月・恆藏」禮盒精選六款月餅，以台灣南北風土為靈感，揉合在地印象、結合創新與經典風味，串連由南到北的中秋美味地圖。從果香清新的荔枝覆盆莓、百香金柚麻糬，到溫潤經典的棗泥麻糬、紅玉紅茶豆沙，再到濃郁醇厚的酒香巧克力流心與鹹甜交融的滷肉奶皇蛋黃。「映月・恆藏」聯名台灣在地製茶品牌「英茶香」，選用台灣高山清香烏龍，以傳統窨製工藝製成桂花烏龍。中秋禮盒即日起開放預購，數量有限，售完即止。「LA ONE」與臺北「欣葉台菜」聯名中秋禮盒《星光花園》共匯聚三款風味創作，2026新品「知味咖哩綠豆椪」、LA ONE 限量聯名款「太妃松子綠豆椪」與LA ONE 經典熱銷款「鹽之花菠蘿蛋黃酥」，結合欣葉擅長的臺菜廚藝與LA ONE細膩的法式烘焙工藝，呈現鹹香、甜潤與經典蛋黃酥的多元層次。從知味咖哩的辛香層次、太妃松子的甜潤堅果香，到蛋黃酥的鹹甜平衡。LA ONE 與欣葉透過二度合作，不只延續去年的好評口碑，更以創新風味驚豔中秋市場，為消費者帶來兼具話題、永續精神與美味的頂級送禮選擇。即日起至8/9，20 盒以上超早鳥88 折；8/10-9/13 早鳥買10 送 1。