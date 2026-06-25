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JAL、ANA大規模停飛 天馬航空加開疏運班機

沖繩率先迎暴風豪雨 本州27日起受影響

颱風「無花果」北上送水氣 關東、東海恐先迎豪雨

今年第7號颱風「米克拉」持續朝日本南西諸島逼近，沖繩地區首當其衝，航空交通已率先受到衝擊。日本各大航空公司陸續宣布取消逾80個航班，估計超過1.2萬名旅客行程受到影響。氣象單位則警告，颱風將於27日前後持續北上，沖繩、西日本及東日本恐面臨暴風、豪雨及交通大亂，呼籲民眾避免非必要外出。根據日本電視台報導，日本航空（JAL）宣布，25日取消包括羽田往返那霸等共11個航班，約2700名旅客受影響。全日空（ANA）則取消25日往返沖繩宮古島的18個航班，26日再取消以那霸往返東京羽田及日本各地為主的52個航班，預估影響逾1萬名旅客。此外，日本廉航天馬航空（Skymark）也宣布25日停飛19班、26日再取消16班航班，同時安排25日晚間增開一班那霸飛往東京羽田的臨時航班，協助疏運滯留旅客。tenki.jp報導，日本氣象單位指出，颱風米克拉目前伴隨暴風圈，25日最接近沖繩宮古群島，26日則將逼近沖繩本島。沖繩及奄美地區預估將出現足以吹翻行駛中大型貨車的強烈陣風，並伴隨巨浪、豪雨，須嚴防土石流、低窪地區淹水及沿海災害。氣象預報顯示，颱風之後將持續朝日本本州南方海域移動，27日可能接近西日本至東日本太平洋沿岸。受到颱風及梅雨鋒面共同影響，西日本、東日本將出現大範圍降雨，其中太平洋沿岸恐有局部猛烈降雨，須防範河川暴漲、氾濫及土石災害。目前九州北部部分地區已因連日豪雨提高土石流風險，氣象單位提醒，隨著颱風逼近，災害風險恐進一步升高。另一方面，今年第8號颱風「無花果」預計將於菲律賓東方海域北上，雖然預估27日前減弱為熱帶性低氣壓，但仍將持續把大量暖濕水氣輸送至梅雨鋒面，導致關東、東海等地即使在颱風主體接近前，也可能率先出現持續性豪雨。日本氣象單位表示，受到颱風影響，本週最後一個週末，從沖繩、九州一路到關東甲信地區，都有高度機率出現交通中斷。其中沖繩至26日受影響最為明顯，九州、中國、四國則可能一路持續至27日白天，近畿、東海、北陸及關東地區也將陸續受到波及。氣象專家提醒，豪雨期間道路能見度將大幅降低，並可能出現俗稱「水漂現象」（Hydroplaning），加上橋梁及隧道出口易受強風吹襲，駕駛人應提高警覺。民眾近期若有前往日本旅遊或搭乘航班計畫，應密切留意最新天氣及航空、交通資訊，必要時調整行程，以確保安全。