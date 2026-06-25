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持有電子煙最重罰10萬 公告後一個月緩衝期

製造、販售電子煙刑法處罰 最重囚7年

入境旅客攜帶電子煙首次先罰鍰 一年內再犯可處1年刑期

喪屍煙彈氾濫致毒駕釀禍頻傳，對此行政院近來啟動一連串修法防範，今（25）日拍板包括《刑法》、《刑法施行法》與《菸害防制法》部分條文修正草案，其中《菸害防制法》包括持有或使用電子煙可處3萬至10萬元罰鍰；製造、輸入、販賣、供應及展示電子煙，最高可處7年有期徒刑，得併科500萬元以下罰金；入境旅客攜帶入境處行政罰20萬元以上100萬元以下罰鍰，若1年內再犯將以刑罰處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科100萬元罰金。衛福部表示，為加強菸害防制及遏止毒駕行為，保障國民健康及公共安全，完成《菸害防制法》部分條文修正草案，並報行政院審查，已於上午行政院會審議通過，後續將函請立法院審議。衛福部說明，本次修法重點首先是強化指定菸品（例如加熱菸）必要組合元件之販賣及展示管理，規定指定菸品的必要組合元件比照菸品管理，包含應標示警示圖文、店家展示須依照「販賣菸品場所標示及展示管理辦法」、僅得於販菸場所販售，因此不得任意陳列或銷售。第二，持有類菸品（例如電子煙）及未經健康風險評估審查核定之指定菸品納入行政罰，並提高使用類菸品罰鍰，任何人不得持有類菸品、未經核定健康風險評估之指定菸品及其組合元件，修正草案將持有行為納入行政罰，處3萬元至10萬元，若涉及使用類菸品罰鍰比照持有行為，提高至3萬元至10萬元；使用未經健康風險評估審查核定之指定菸品者，則考量其違法情節不同，維持現有罰鍰額度。另考量持有人仍需合理時間處理相關違法物品，修正草案提供一個月緩衝期，該期間內查獲者，不處罰鍰，但仍予以沒入。第三，製造、輸入、販賣、供應及展示類菸品（例如電子煙）行為，均以刑罰處罰，考量類菸品載具流通涉及毒品及管制藥品濫用風險，修正草案將製造、輸入、販賣、供應及展示類菸品等行為均以刑罰處罰，最高可處7年有期徒刑，得併科500萬元以下罰金，並增訂未遂犯及法人併罰規定。第四，入境旅客少量攜帶採行政罰，1年再犯處刑罰，考量電子煙於部分國家屬合法產品，入境旅客可能因不熟悉我國法令而違法攜帶入境，修正草案參考非洲豬瘟防疫措施，針對少量輸入類菸品（5件以下，且總淨重未逾500公克）之入境旅客，處行政罰20萬元以上100萬元以下罰鍰，惟如1年內再犯將以刑罰處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科100萬元以下罰金。第五，強化網際網路管理自主管理責任，避免不法資訊傳播，因應網際網路違法資訊傳播迅速的特性，修正修法明確規範網際網路業者之管理義務與資料保留責任，並導入限制接取、停止解析等屏蔽措施，以強化違法資訊管理機制，從源頭降低違法菸品資訊之散播風險。第六，針對違法製造、輸入行為，建立檢舉獎勵制度，為偕同全民源頭防制菸害，修正草案授權訂定獎勵辦法，對檢舉違法製造、輸入類菸品及未經健康風險評估審查核定之指定菸品給予獎勵。最後衛福部表示，將積極與立法院朝野黨團協調溝通，透過多元管道加強政策宣導，爭取社會大眾支持，期盼儘速完成修法程序，共同維護國民健康與公共安全。