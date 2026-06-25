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受到輕颱「米克拉」北上、鋒面接近，加上西南風增強影響，中央氣象署今（25）日上午針對全台9縣市發布豪雨、大雨特報。強降雨來勢洶洶，台北市內湖區率先傳出淹水災情，這讓在地居民政治評論員張益贍也忍不住開罵：「蔣市府的水溝是有在清嗎？」內湖今日被雨水狂灌，金龍里一帶的內湖路三段、金龍路積水嚴重，甚至有計程車行經時，整個引擎蓋幾乎被水淹沒，場面驚險，當地里長指出，下水道系統疑似已經排水不及，導致雨水迅速回灌。此外，文德路、港墘圓環等周邊路段也陸續出現積淹水情況，交通一度受阻。面對災情，住在內湖路三段的張益贍也在社群發文直呼：「這這這是要怎麼出門呀？」語氣相當無奈。他更將矛頭指向台北市政與相關治水政策，點名國民黨新北市長參選人李四川，質疑其過去高喊「燈亮、路平、水溝通」的口號，如今遇上實際豪雨卻難見成效，不禁反問：「蔣市府的水溝是有在清嗎？」網友也紛紛留言狠酸「應該只清了他們家前的水溝」、「天龍國的標準，這只是積水而已」、「都是幻覺，殷偉達會生氣喔」、「就說是高雄市內湖區好了，結案！」、「萬安火鍋湯底」。隨後，張益贍再度發聲狠酸：「蔣萬安3年政績就是：把內湖區變成台北市的『內湖』！」