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檢舉製造、輸入電子煙會給予獎勵 網路管理導入限制接取

行政院今（25）日拍板《刑法》、《刑法施行法》與《菸害防制法》部分條文修正草案，其中嚴格管制吸食毒品載具的電子煙，持有就直接沒入，最高可處10萬元罰鍰等，罰則全面加強。國健署表示，入境旅客部分，若攜帶少量進入，首次處行政罰，一年內再犯處刑罰。為加強菸害防制及遏止毒駕行為，行政院今日拍板，修正草案對持有行為納入行政罰，處新台幣3萬元至10萬元；而考量持有人仍需合理時間處理相關違法物品，修正草案提供一個月緩衝期，該期間內查獲者，不處罰鍰，但仍予以沒入。考量類菸品載具流通涉及毒品及管制藥品濫用風險，修正草案將製造、輸入、販賣、供應及展示類菸品等行為均以刑罰處罰，最高可處7年有期徒刑，得併科新台幣500萬元以下罰金，並增訂未遂犯及法人併罰規定。考量電子煙於部分國家屬合法產品，國健署說明，入境旅客可能因不熟悉我國法令而違法攜帶入境，修正草案參考非洲豬瘟防疫措施，針對少量輸入類菸品、5件以下，且總淨重未逾500公克的入境旅客，處行政罰新台幣20萬元以上100萬元以下罰鍰。如一年內再犯將以刑罰處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣100萬元以下罰金。國健署表示，因應網際網路違法資訊傳播迅速的特性，修正草案明確規範網際網路業者之管理義務與資料保留責任，並導入限制接取、停止解析等屏蔽措施，以強化違法資訊管理機制，從源頭降低違法菸（煙）品資訊之散播風險。同時，為了全民源頭防制菸（煙）害，修正草案授權訂定獎勵辦法，針對「檢舉」違法製造、輸入類菸品及未經健康風險評估審查核定指定菸品會給予獎勵。