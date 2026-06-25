我是廣告 請繼續往下閱讀

12塊炸雞333元！會員最低323元開吃

▲三商炸雞限時優惠。（圖／業者提供）

消費滿200元 加送明星賽聯名L夾

▲三商炸雞「酥炸雞翅」限時買一送一。（圖／業者提供）

下雨天狂吃炸雞的好時機到了! 三商炸雞響應2026中華職棒明星賽將開打，6月25日至7月29日限時推出應援優惠，12塊炸雞外帶333元、雞排套餐99元、翅腿買一送一149元，換算下來，等於每塊炸雞甚至雞腿只要27元。2026中華職棒明星賽將於7月18日至7月19日在臺北大巨蛋盛大登場，三商炸雞響應中華職棒明星賽，自6月25日至7月29日推出期間限定應援優惠，祭出12塊炸雞外帶333元、雞排套餐99元、翅腿買一送一149元等超優惠，邀請球迷一起支持明星賽。三商炸雞表示，本次活動主打「歐告強棒餐」，買6塊炸雞桶送6塊檸檬炸雞桶，原價780元、外帶特價333元，平均每塊約27元。三商i美食卡會員再享專屬優惠， APP領券可享有會員獨家價，買6塊炸雞桶送6塊檸檬炸雞桶，原價780元、外帶特價323元。三商炸雞同步推出「雞排獨享餐」，脆皮大雞排搭配迷你可樂，原價148元、外帶特價99元。除了經典原味胡椒外，還有青花椒人氣口味可選。活動期間至指定門市內用或外帶，單筆消費滿200元並出示各品牌粉絲專頁指定活動貼文畫面，可獲得2026 CPBL明星賽聯名歐告L夾1個，送完為止。