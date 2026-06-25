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委內瑞拉當地時間24日接連發生規模7.2、7.5的淺層強震，大量建築倒塌或受損，已知造成至少32人死亡、700人受傷。為何這場地震造成那麼多建築損毀，專家分析背後原因。委內瑞拉代理總統羅德里格斯表示，這場至少32人死亡、700人受傷，且還未包含災情最嚴重的拉伊拉瓜州，該區域有至少數十棟建築倒塌損毀，多人仍被壓在瓦礫堆下。內政部長卡貝羅（Diosdado Cabello）表示，由於政府當局正在評估地震造成的損失，出於安全考慮，天然氣供應已暫時切斷。「我們有一些建築物受損，我們不希望發生任何與天然氣相關的事故。我們已下令暫時停止天然氣供應，直至完成評估。」根據CNN報導，造成週三地震災情如此嚴重的原因之一，在於許多老舊建築是依據早期建築法規興建，因此更容易發生倒塌。MHP 結構工程公司（MHP Structural Engineers）首席工程師歐戴爾（Kenneth O’Dell）指出，受損最嚴重的建築，很可能是在 1970 年代初期以前建造。曾任加州結構工程師協會（Structural Engineers Association of California）會長的歐戴爾表示：「出現這類損害的建築，多半是脆弱的混凝土結構，而且很可能是依照委內瑞拉當時較早版本的建築規範所興建。」他進一步指出，自那之後，委內瑞拉已逐步採納國際建築規範，其中包括美國混凝土學會（American Concrete Institute）的相關標準，使較新的建築在面對地震時具備更好的抗震表現與耐受能力。