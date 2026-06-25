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▲《Pikmin Bloom》6月主題蘑菇主打「神秘蘑菇」，周末期間則有「巨型神秘蘑菇」。（圖／《Pikmin Bloom》官網）

巨大神秘蘑菇連4天登場 月底加碼最後衝刺

▲皮克敏手遊《Pikmin Bloom》釋出6月任務資訊，將以「仲夏」為主題，推出一系列飾品。（圖／《Pikmin Bloom》官網）

大聲公每天免費3次 揪好友一起打蘑菇

▲除了 Mii 服裝，收集「醃漬鯡魚」也能拿到衝浪板鑰匙圈皮克敏。（圖／《Pikmin Bloom》官網）

▲《Pikmin Bloom》以散步、種花、蒐集飾品皮克敏為核心玩法，玩家可透過探索不同地點收集各式特色造型。（圖／Pikmin Bloom）

皮克敏玩家們紅色鳶尾花種完了嗎？《Pikmin Bloom》6月活動即將進入倒數，還沒完成任務的皮玩家們要加緊腳步了。6月27日至30日，將迎來本月最後一波「巨大神秘蘑菇」活動，不僅連續4天現身，更開放玩家每天可免費使用3次蘑菇戰鬥大聲公，方便揪好友一起挑戰，快把握活動結束前蒐集道具與限定皮克敏。《Pikmin Bloom》6月以仲夏節為主題，推出花冠飾品皮克敏、活動任務及限定 Mii 服裝等內容。活動期間每逢週末都會出現「巨大神秘蘑菇」，而這次特別將最後一個週末延長，多加碼兩天從6月27日至30日，讓玩家有更多時間挑戰。除此之外，巨大神秘蘑菇掉落的神秘寶箱比一般版本更稀有，可獲得更多活動素材，對於還沒完成本月任務、想收齊限定飾品皮克敏的玩家來說，是最後的衝刺機會。配合活動期間，官方同步開放蘑菇戰鬥大聲公每天免費使用3次。玩家可以透過大聲公邀請好友加入同一場蘑菇戰，不必擔心附近沒有人一起挑戰，大幅提升攻略效率。此外，本月活動登場的花冠飾品皮克敏，以及過去推出的衝浪板吊飾皮克敏、2023夏日拼圖飾品皮克敏等，在挑戰神秘蘑菇時都享有攻擊力加成，建議優先派遣，可更快完成蘑菇戰鬥。仲夏節活動將於6月30日23點59分結束，屆時包括活動任務、活動素材、限定獎勵都將同步下架，尚未完成花冠飾品皮克敏收集、Mii 服裝或活動任務的玩家，務必把握最後幾天，利用巨大神秘蘑菇與每日三次免費大聲公，衝刺完成本月所有限定內容。