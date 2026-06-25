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中和分局南勢派出所45歲陳姓警員22日因處理案件連續執勤17小時，下班返家休息後，於夢中突發急性心因性休克離世。新北市政府警察局今（25）日表示，對於同仁憾事，警察局深感痛心惋惜。中和分局業於第一時間組成治喪協助小組，警察局也將積極協助後續喪葬事宜，全力陪伴家屬並戮力爭取最優渥之撫卹。中和分局提到，陳員於22日6時起班，14時許執行巡邏勤務時查獲毒駕案件；處理完畢後，旋於16時許接獲轄內打架糾紛通報，立即與同仁趕赴現場處置並將涉案人帶回偵辦。雖此案製作筆錄完時已逾下班時間，惟當時派出所於19時許再度查獲一起毒駕案，且同時段亦處理多起民眾報案，及赴現場處理違規停車檢舉通報。陳員因體恤同仁辛勞、不願增加同伴負擔，主動留下來與同案同仁持續辦理後續移送解送事宜，直至將犯嫌安全送達地檢署後，於23時許返回駐地辦理退勤。新北警察局表示，對於同仁憾事，警察局深感痛心惋惜。中和分局業於第一時間組成治喪協助小組，本局亦將積極協助後續喪葬事宜，全力陪伴家屬並戮力爭取最優渥之撫卹。警察局表示，未來將強化員警身心健康監測，除落實工時控管外，亦將加強心理諮商與定期健康管理機制。警察局強調，將持續要求並檢視所屬單位，落實合理勤務編排，確保同仁充足休息與復原時間，並將滾動式檢視、優化勤務配置，致力營造更友善、安全的工作環境，確保同仁均能平安執行職務。